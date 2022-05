Le Japon s'apprête à autoriser les offres étrangères de Toshiba si elles respectent les règles de sécurité

"L'activité économique est libre", a déclaré Takayuki Kobayashi dans une interview, lorsqu'on lui a demandé si les autorités interviendraient dans une éventuelle offre étrangère pour Toshiba. "Dans les cas où il y a des problèmes de sécurité, nous réagissons de manière appropriée, conformément aux lois et règlements japonais."

Des sociétés de capital-investissement étrangères sont en lice pour le contrôle de Toshiba dans ce qui sera un test de la volonté du Japon de permettre à l'une de ses sociétés établies de passer sous contrôle étranger.

Dans le même temps, le Japon renforce la surveillance des technologies sensibles à mesure que les tensions augmentent avec la Chine voisine.

Le Japon veut attirer les investissements étrangers, a déclaré M. Kobayashi, citant un discours que le Premier ministre Fumio Kishida a prononcé ce mois-ci devant des banquiers et des investisseurs à Londres, lorsqu'il a exposé un plan de croissance de la troisième plus grande économie du monde en attirant les investissements du secteur privé et en redistribuant les richesses.

Toshiba, dont les activités comprennent l'énergie nucléaire, les radars militaires, les infrastructures et les semi-conducteurs, a déclaré le 13 mai avoir reçu l'intérêt de 10 investisseurs pour un rachat potentiel. Elle ne les a pas nommés, bien que les sociétés américaines de capital-investissement Bain, Blackstone et KKR fassent partie de ceux qui envisagent des offres, selon des sources.

Toshiba, qui a été secoué par des scandales comptables et une crise de gouvernance, a mis en place un comité chargé d'examiner les opérations qui pourraient le faire passer dans le secteur privé ainsi que d'autres options. Les actionnaires ont précédemment rejeté un plan de restructuration soutenu par la direction.

Une enquête commandée par les actionnaires et publiée il y a un an a révélé que les dirigeants de Toshiba se sont entendus avec le ministère japonais de l'économie et du commerce (METI) et de l'industrie pour bloquer l'influence des actionnaires étrangers. Le ministre METI, Koichi Hagiuda, a refusé d'ordonner une enquête sur cette allégation.