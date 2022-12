Le soumissionnaire préféré de Toshiba finalise un financement de 10,6 milliards de dollars pour le rachat -sources

La société de capital-investissement Japan Industrial Partners (JIP) devrait décrocher des engagements de la part des banques d'ici la fin du mois, ont déclaré les sources ayant connaissance de la question, qui ont refusé d'être identifiées parce que les discussions ne sont pas publiques.

Les 1,4 trillion de yens comprennent 200 milliards de yens de fonds de roulement, ont-elles précisé.

Les principales branches bancaires de Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group et Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc devraient prêter ensemble plus de 1 000 milliards de yens, ont précisé trois sources.

L'unité bancaire principale du plus grand groupe financier du Japon, Mitsubishi UFJ Financial Group et Aozora Bank Ltd participent également, ont-elles ajouté.

Les porte-parole des cinq banques ont refusé de commenter. JIP n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Toshiba, dont les activités couvrent l'énergie nucléaire, la technologie de défense et qui possède 40,6 % du fabricant de puces mémoire Kioxia Holdings, a refusé de commenter. Elle a déclaré dans une lettre aux actionnaires la semaine dernière qu'elle visait à conclure avec des partenaires potentiels dès que possible.

L'opération devrait coûter au moins 2,2 trillions de yens. Le groupe de services financiers Orix Corp, le fabricant de puces Rohm Co Ltd et la Japan Post Bank figurent parmi les entreprises japonaises susceptibles de rejoindre JIP dans son offre, a précédemment rapporté Reuters.

Le coût final pourrait éventuellement changer en raison des conditions du marché, ont déclaré deux sources.

En octobre, Toshiba a désigné un groupe dirigé par JIP comme son soumissionnaire préféré pour le processus de rachat. Toshiba a alors demandé à la société de capital-investissement de fournir des lettres d'engagement de la part des banques avant le 7 novembre, ce qu'elle n'a pas pu décrocher.

Mais au début de ce mois, JIP s'est rapproché du soutien des banques après avoir proposé des mesures de restructuration concrètes, selon des sources précédentes.

Une fois l'offre finalisée, les investisseurs surveilleront de près la façon dont un comité spécial de Toshiba et son conseil d'administration évalueront le plan de JIP pour remanier le conglomérat en difficulté.

(1 $ = 132,7200 yens)