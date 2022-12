Le soumissionnaire préféré de Toshiba se rapproche de décrocher le financement de son rachat -sources

Par Makiko Yamazaki, Kane Wu et Ritsuko Shimizu

TOKYO/HONG KONG (Reuters) - Japan Industrial Partners, le soumissionnaire privilégié pour le rachat de Toshiba Corp, s'est rapproché de la possibilité de décrocher un financement auprès des banques, ont déclaré trois personnes ayant connaissance de la question.

Les mesures concrètes de restructuration proposées par JIP ont rendu un groupe de créanciers, dont les principales banques de Toshiba, Sumitomo Mitsui Banking Corp et Mizuho Bank Ltd, plus confiants dans les plans post-acquisition de JIP, ont déclaré deux des personnes ayant une connaissance directe des discussions de financement.

Les actions de Toshiba ont grimpé à la suite de la nouvelle, augmentant de 3 % vendredi matin et surpassant la progression de 1,1 % de l'indice de référence Nikkei.

JIP, qui prévoit de former un consortium, espère décrocher des engagements de la part des banques ce mois-ci pour un rachat qui valoriserait le conglomérat industriel à environ 2,2 trillions de yens (16 milliards de dollars), dont une partie serait financée par des prêts des banques, ont déclaré l'une des personnes et une quatrième source.

Ces deux sources ont toutefois averti que le montant que chaque banque prendra en charge dans le financement n'a pas encore été fixé et qu'il n'est pas clair quand cela sera finalisé, ont-elles ajouté.

L'offre de JIP a demandé que la direction de Toshiba conserve son emploi - une proposition qui a d'abord rendu certaines banques prudentes quant à l'octroi de prêts, selon les sources.

Les nouvelles mesures de restructuration proposées par JIP n'ont pas pu être apprises immédiatement.

Les sources ont toutes refusé d'être identifiées car les discussions sont privées.

Sumitomo Mitsui Banking Corp, l'unité centrale de Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, et Mizuho Bank Ltd, l'unité centrale de Mizuho Financial Group Inc, ont refusé de commenter.

Toshiba, dont les activités couvrent l'énergie nucléaire, la technologie de défense et qui possède 40 % du fabricant de puces mémoire Kioxia Holdings, a également refusé de commenter.

Orix Corp, le fabricant de puces Rohm Co Ltd et Japan Post Bank Co Ltd sont parmi les entreprises japonaises susceptibles de se joindre à JIP dans son offre, selon des sources précédentes.

Les sociétés de capital-investissement internationales qui ont manifesté leur intérêt pour un rachat de Toshiba pourraient également participer à la partie dette de l'opération, a déclaré une autre personne ayant connaissance de la situation.

Un autre soumissionnaire, le Japan Investment Corp (JIC), soutenu par l'État, qui, selon certaines sources, pourrait former un consortium avec Bain Capital et MBK Partners, a été mis sur la touche, a déclaré l'une des personnes.

JIC, MBK et Bain ont refusé de commenter.

JIP s'était initialement associé à JIC lors d'un premier tour d'enchères plus tôt dans l'année, mais un désaccord sur le maintien ou non de la direction de Toshiba les a poussés à faire des offres séparées lors du second tour, a précédemment rapporté Reuters.

(1 $ = 137,0500 yens)