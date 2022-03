Les actionnaires de Toshiba votent contre la scission et recherchent des offres de rachat

La proposition de rechercher des offres de rachat par des fonds d'investissement privés ou un investissement minoritaire a été faite par 3D Investment Partners, basé à Singapour et deuxième actionnaire le plus important de Toshiba, et a été soutenue par l'actionnaire principal Effissimo Capital Management et l'actionnaire numéro trois Farallon Capital Management.

L'impasse laisse Toshiba sans direction claire.

TRAVIS LUNDY, ANALYSTE, QUIDDITY ADVISORS, PUBLIE SUR SMARTKARMA, HONG KONG

"Si le plan de séparation était passé, cela aurait été un échec de l'activisme. Le fait que la proposition de 3D ne passe pas est simplement un manque de succès complet de l'activisme. Cela ne signifie pas que c'est terminé, et cela ne signifie pas que Toshiba ne peut pas agir sur une partie de ... la proposition de 3D ... Toshiba doit trouver d'autres moyens de mesurer son succès."

JUSTIN TANG, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE EN ASIE, UNITED FIRST PARTNERS, SINGAPOUR

"Ce résultat met en évidence les profondes divisions non seulement au sein du conseil d'administration mais aussi au niveau des actionnaires et retardera encore son ambition de mettre les faux pas de la direction et les scandales de vote dans le rétroviseur."

"Nous sommes d'avis que Toshiba continuera de travailler à la relance de ses plans de scission. Dans le même temps, les investisseurs activistes ne pourront que s'enhardir et se réjouir d'avoir réussi à faire échouer le plan de scission. Il est probable qu'ils maintiendront la pression et pourraient vraisemblablement augmenter leurs participations dans les jours à venir, ne serait-ce que pour renforcer leur position."

JESPER KOLL, DIRECTEUR EXPERT, MONEX GROUP, TOKYO

"Le résultat d'aujourd'hui, avec le rejet des deux propositions, montre la sagesse de la foule ... montre que les actionnaires ne peuvent pas diriger une entreprise. Ils peuvent influencer une entreprise."

"C'est un point de départ pour le nouveau PDG, M. Shimada, pour montrer qu'il peut tenir ses promesses .... Pour la première fois depuis plus de dix ans, vous avez chez Toshiba un PDG qui ... comprend la technologie, qui a une expérience pratique."