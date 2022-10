POINT MARCHÉS-Nouveau repli en vue en Europe avant l'inflation américaine

* Wall Street a cédé du terrain, Tokyo et Hong Kong dans le rouge * Les investisseurs espèrent un ralentissement de l'inflation aux USA * Les "minutes" de la Fed confirment sa détermination à freiner les prix PARIS, 13 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi dans le sillage de Wall Street et des principales places asiatiques, la prudence s'imposant avant les chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, alors que le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale a confirmé la volonté de cette dernière de poursuivre la hausse des taux. Les contrats à terme sur indices préfigurent un recul de 0,4% pour le Dax à Francfort, de 0,34% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,45% pour l'EuroStoxx 50. Quant au CAC 40 à Paris, il pourrait céder autour de 0,4% selon les premières indications disponibles. Le grand rendez-vous du jour sera la publication, à 12h30 GMT, des statistiques mensuelles des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis. Le consensus Reuters table sur une hausse de 0,2% sur un mois et de 8,1% sur un an contre +8,3% en août. Mercredi, les "minutes" de la réunion de septembre de la banque centrale américaine ont montré que le FOMC (Federal Open Market Committee) restait favorable à une politique restrictive et craignait davantage de ne pas en faire assez en la matière que d'en faire trop, même si plusieurs de ses membres sont attachés à limiter l'impact de la hausse des taux sur l'activité économique. Le compte rendu "n'a pas marqué le tournant 'colombe' qu'attendent certains intervenants de marché", résume Joseph Capursi, responsable de l'économie internationale de Commonwealth Bank of Australia, dans une note. "Un éventuel tournant dépendra des chiffres de l'inflation." Par ailleurs, Michelle Bowman, gouverneure de la Fed, a prononcé un discours plus ferme mercredi en expliquant qu'elle resterait favorable à un relèvement des taux si l'inflation ne montrait pas des signes de ralentissement. En attendant le CPI, les investisseurs européens surveilleront l'évolution des marchés britanniques, à la veille de l'arrêt programmé des achats d'obligations décidés en urgence fin septembre par la Banque d'Angleterre, malgré les difficultés persistantes de certains fonds de pension confrontés à des appels de marge. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse mercredi au terme d'une séance en dents de scie, la publication du compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed ayant favorisé le repli. L'indice Dow Jones a cédé 0,1%, ou 28,34 points, à 29.210,85, le Standard & Poor's 500 a perdu 0,3% (11,81 points) à 3.577,03 et le Nasdaq Composite a reculé de 9,09 points (-0,09%) à 10.417,10. Parmi les secteurs les plus sensibles à l'évolution des taux d'intérêt, celui des services aux collectivités ("utilities") a cédé 3,4% et celui de l'immobilier 1,4%. En hausse, PepsiCo a gagné 4,2% après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels, les hausses de prix ne freinant pas la demande. Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une ouverture en légère baisse. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei perd 0,47% à moins d'une heure de la clôture, les investisseurs japonais évitant eux aussi les prises de risque avant le CPI américain. Toshiba gagne néanmoins 7,83% après les informations de l'agence de presse Kyodo selon lesquelles un consortium japonais emmené par le fonds de capital-investissement Japan Industrial Partners a offert de le racheter pour 2.800 milliards de yens (19,7 milliards d'euros). En Chine, les actions évoluent en ordre dispersé: le SSE Composite de Shanghai gagne 0,11% alors que le CSI 300 abandonne 0,39% tandis qu'à Hong Kong, le Hang Seng cède 1,15%. CHANGES Le dollar est quasi stable dans les échanges en Asie face à un panier de devises de référence (-0,03%) dans l'attente des chiffres des prix à la consommation américains. Le yen reprend un peu de terrain face au billet vert mais reste proche du plus bas de 24 ans touché en tout début de journée à 146,98 pour un dollar . L'euro est pratiquement inchangé à 0,9702 et la livre sterling se stabilise après le rebond de 1,25% dont elle a bénéficié mercredi, malgré les interrogations sur la capacité des marchés britanniques à encaisser l'arrêt des achats d'urgence de la Banque d'Angleterre, toujours prévu vendredi. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat américains sont en légère hausse dans les échanges en Asie, à 3,921% pour le dix ans et 4,3079% pour le deux ans. Ils avaient reculé mercredi après le compte rendu de la Fed, alors que les chiffres supérieurs aux attentes des prix à la production aux Etats-Unis les avaient auparavant fait monter. PÉTROLE Le marché pétrolier évolue sans tendance claire en Asie après la baisse provoquée mercredi par le retour au premier plan des inquiétudes sur l'évolution de la demande, l'Opep et le département de l'Energie américain ayant tous deux revu en baisse leurs prévisions en la matière. Le Brent est pratiquement stable à 92,48 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,11% à 87,17 dollars . 