Tokyo dérape encore à cause du Covid-19 au Japon

Données financières JPY USD EUR CA 2021 3 076 Mrd 28 487 M 23 673 M Résultat net 2021 84 063 M 779 M 647 M Dette nette 2021 70 157 M 650 M 540 M PER 2021 23,4x Rendement 2021 1,13% Capitalisation 1 974 Mrd 18 257 M 15 194 M VE / CA 2021 0,66x VE / CA 2022 0,62x Nbr Employés 125 648 Flottant 93,4% Graphique TOSHIBA CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TOSHIBA CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 4 578,18 JPY Dernier Cours de Cloture 4 350,00 JPY Ecart / Objectif Haut 23,7% Ecart / Objectif Moyen 5,25% Ecart / Objectif Bas -9,66% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Masayoshi Hirata Chief Financial Officer & Head-Accounting Satoshi Tsunakawa President & Chief Executive Officer Keiichi Yumita Head-Information Systems Yutaka Sata Vice President-Research & Development Yoshimitsu Kobayashi Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TOSHIBA CORPORATION 50.78% 18 257 BERKSHIRE HATHAWAY INC. 15.89% 615 528 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 6.88% 157 889 SIEMENS AG 19.37% 134 961 3M COMPANY 13.45% 114 898 GENERAL ELECTRIC COMPANY 20.93% 114 728