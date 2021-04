Tokyo finit en petit rebond, Toshiba s'est envolé

Données financières JPY USD EUR CA 2021 3 077 Mrd 28 028 M 23 613 M Résultat net 2021 83 553 M 761 M 641 M Dette nette 2021 56 407 M 514 M 433 M PER 2021 20,6x Rendement 2021 1,28% Capitalisation 1 738 Mrd 15 828 M 13 341 M VE / CA 2021 0,58x VE / CA 2022 0,55x Nbr Employés 125 648 Flottant 93,4% Graphique TOSHIBA CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TOSHIBA CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 4 467,27 JPY Dernier Cours de Cloture 3 830,00 JPY Ecart / Objectif Haut 33,2% Ecart / Objectif Moyen 16,6% Ecart / Objectif Bas 2,61% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Nobuaki Kurumatani President, CEO & Representative Director Masayoshi Hirata Chief Financial Officer & Head-Accounting Satoshi Tsunakawa Chairman Keiichi Yumita Head-Information Systems Yutaka Sata Vice President-Research & Development Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TOSHIBA CORPORATION 32.76% 15 828 BERKSHIRE HATHAWAY INC. 14.11% 605 120 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 3.05% 152 447 SIEMENS AG 20.18% 133 680 GENERAL ELECTRIC COMPANY 24.07% 117 714 3M COMPANY 11.47% 112 894