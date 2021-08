Toshiba: petit bénéfice net au premier trimestre, objectifs annuels maintenus

Tokyo (awp/afp) - Continuant de récupérer après la crise économique provoquée par la pandémie, Toshiba a publié jeudi un petit bénéfice net sur son premier trimestre 2021/22, contre une perte nette un an plus tôt, et a confirmé ses prévisions annuelles.

Son bénéfice net entre avril et fin juin a totalisé 18 milliards de yens (150,17 millions de francs suisses), contre une perte nette de 11,3 milliards de yens (-91,84 millions de francs suisses) un an plus tôt.

Sur la même période, son bénéfice opérationnel s'est élevé à 14,5 milliards de yens, contre une perte de 12,6 milliards de yens il y a un an.

Son chiffre d'affaires trimestriel a grimpé de 21% sur un an, à 727,9 milliards de yens (5,6 milliards d'euros). Ses divisions électronique et solutions de stockage informatique, systèmes énergétiques et solutions d'impression ont vu leurs ventes rebondir le plus.

Au total les ventes du groupe ont fortement rebondi à l'étranger (+48% sur un an), mais très peu au Japon (+2%), où la crise sanitaire persistante retarde la reprise économique.

Il a confirmé jeudi ses prévisions annuelles formulées en mai: un bénéfice net de 110 milliards de yens (soit un déclin de 3,5% sur un an), pour un bénéfice opérationnel de 160 milliards de yens (+4%) et des ventes en hausse de 6,4% à 3.250 milliards de yens (25 milliards d'euros au cours actuel).

Ancien fleuron industriel et technologique japonais, Toshiba a enchaîné scandales et déboires financiers depuis 2015, et connaît cette année une profonde crise de gouvernance.

Après un bras de fer avec les actionnaires, le directeur général du groupe Nobuaki Kurumatani a pris la porte en avril, puis le président du conseil d'administration Osamu Nagayama en juin.

Un rapport externe publié en juin a révélé comment certains dirigeants de Toshiba avaient manoeuvré avec le ministre de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti) pour intimider des actionnaires activistes en amont de l'assemblée générale ordinaire du groupe en 2020.

Toshiba recherche actuellement des candidats aux postes de président et directeur général, pour succéder à son PDG par intérim Satoshi Tsunakawa.

Le groupe a aussi établi la semaine dernière un comité de juristes pour analyser les défaillances de sa gouvernance mises en lumière par le rapport indépendant de juin, clarifier les responsabilités de chacun et faire des recommandations pour améliorer les pratiques en interne.

Les conclusions de ce comité, présidé par un ancien juge de la Cour suprême japonaise, sont attendues en octobre.

Toshiba a aussi été secoué en début d'année par une offre préliminaire de rachat par le fonds CVC Capital Partners, depuis tombée au point mort.

afp/md