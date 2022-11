Toshiba rabote ses objectifs, silence radio sur un potentiel rachat

Tokyo (awp/afp) - Le conglomérat japonais Toshiba a réduit vendredi ses objectifs annuels de bénéfices net et opérationnel en raison de charges exceptionnelles, et ses dirigeants sont restés muets sur le processus de rachat potentiel du groupe.

Pour son exercice en cours s'achevant fin mars prochain, Toshiba ne vise plus qu'un bénéfice net de 190 milliards de yens (1,31 milliard de francs suisses), soit 10 milliards de yens de moins que sa précédente prévision et un résultat quasi stable sur un an.

Cette prévision ne tient pas compte cependant des gains ou pertes provenant des performances de Kioxia, son ancienne filiale de puces-mémoires dont Toshiba a conservé 40%.

Le groupe a aussi abaissé à 125 milliards de yens sa perspective de bénéfice opérationnel, contre une prévision précédente de 170 milliards de yens. Cela représenterait un déclin de 21,3% par rapport à 2021/22.

Toshiba a justifié cette révision par des effets négatifs non récurrents, comme la déconsolidation de certaines de ses filiales et des charges exceptionnelles dans ses activités de produits d'impression et de stockage sur disque dur (HDD).

A l'inverse, le groupe a rehaussé de 50 milliards de yens sa prévision de chiffre d'affaires annuel, portée à 3350 milliards de yens (23 milliards de francs suisses), ce qui serait une stagnation sur un an.

Sur son deuxième trimestre (juillet-septembre), Toshiba a enregistré un bénéfice net de 74,7 milliards de yens (+78,9% sur un an), tandis que son bénéfice opérationnel a lui fondu de 75%, à 7,5 milliards de yens. Ses ventes ont modérément augmenté sur la période (+4,4% à 854,5 milliards de yens).

Ses dirigeants n'ont souhaité faire aucun commentaire sur d'éventuelles offres de rachat du groupe, qui étudie depuis plusieurs mois cette possibilité.

Selon la presse, un consortium d'entreprises japonaises emmené par le fonds d'investissement Japan Industrial Partners (JIP) a obtenu de Toshiba un statut de candidat préférentiel pour racheter le conglomérat.

Mais d'après des informations du quotidien Nikkei publiées au début de la semaine, ce consortium aurait proposé un prix de 2200 milliards de yens, soit quasiment la capitalisation boursière actuelle du groupe.

Un consortium concurrent dirigé par Japan Investment Corp (JIC), un fonds soutenu par l'Etat japonais et qui se serait notamment associé à l'américain Bain Capital, n'a peut-être pas encore dit son dernier mot.

afp/buc