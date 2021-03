TOTAL GABON : RÉSULTATS FINANCIERS 2020

Regulatory News:

Total Gabon (Paris:EC) :

Le Conseil d’administration de Total Gabon s’est réuni le 24 mars 2021 pour arrêter les comptes de la Société pour l’exercice 2020.

En 2020, le prix moyen du Brent s’est établi à 41,8 dollars par baril ($/b), en baisse de 35% par rapport à 2019 (64,2 $/b).

Malgré les contraintes opérationnelles entrainées par la pandémie de Covid-19, Total Gabon a maintenu la continuité de ses opérations sur l’ensemble de ses sites.

La production (1) de pétrole brut revenant à Total Gabon en 2020 s’élève à 25,6 milliers de barils par jour (kb/j) contre 31,2 kb/j en 2019.

Compte tenu de l’évolution des prix et des volumes vendus, le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 s’élève à 435 M$ en baisse de 46% par rapport à l’exercice précédent.

Malgré un environnement défavorable, la Société a généré un flux de trésorerie d’exploitation de 112 M$ qui a permis de couvrir les investissements de l’exercice et le paiement du dividende versé en juin.

Le résultat net de l’exercice 2020 s’établit à (87) M$, contre 50 M$ pour l’exercice 2019. Il est principalement impacté par la baisse des prix et de la production, par la charge exceptionnelle de dépréciation d’actifs (34 M$ après impôt) et par la charge faisant suite au contrôle fiscal (28 M$).

Le Conseil d’administration, constatant le niveau de résultat distribuable et confiant dans la solidité du bilan de la Société, notamment l’absence d’endettement, a décidé de proposer à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires, convoquée le 27 mai 2021, la distribution d’un dividende de 4,5 dollars par action, soit 20,3 M$ pour l’ensemble des actionnaires.

Ce dividende sera payable en euros (ou sa contre-valeur en francs CFA) sur la base du cours euro/dollar au jour de l’Assemblée générale.

Principales données financières

2020 2019 2020

vs

2019 Prix moyen du Brent $/b 41,8 64,2 -35% Prix moyen des bruts Total Gabon (1) $/b 36,5 61,8 -41% Production de pétrole brut des champs opérés par Total Gabon kb/j (2) 19,1 23,1 -17% Production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon (3) kb/j 25,6 31,2 -18% Volumes de brut vendus par Total Gabon (1) Mb (4) 10,2 11,9 -14% Chiffre d’affaires (5) M$ 435 808 -46% Flux de trésorerie d’exploitation (6) M$ 112 480 -77% Investissements pétroliers M$ 60 128 -53% Résultat net M$ (87) 50 n/a

Les indicateurs présentés dans le tableau ci-dessus incluent les actifs dont le projet de cession a été annoncé le 30 juillet 2020. A la date du 31 décembre 2020, la cession n’avait pas été finalisée.

(1) Chiffres ne comprenant pas les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production, ces barils étant remis en nature à l’État.

(2) kb/j : millier de barils par jour.

(3) Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production.

(4) Mb : million de barils.

(5) Ventes d’hydrocarbures et travaux, services rendus (prestations de transport, traitement et stockage), incluant la part d’impôts revenant à l’État au titre des contrats de partage de production.

(6) Le flux de trésorerie d’exploitation est la somme de la marge brute d’autofinancement, des plus ou moins-values sur cessions d’actifs et de la variation du besoin en fond de roulement.

Résultats 2020

Prix de vente

En 2020, le prix moyen du Brent s’est établi à 41,8 dollars par baril ($/b), en baisse de 35% par rapport à 2019 (64,2 $/b). Reflétant les cours du Brent, le prix de vente moyen de la qualité de pétrole brut commercialisée par Total Gabon s’est élevé à 36,5 $/b, en baisse de 41% par rapport à 2019.

Production

La part de production de pétrole brut (opérée et non opérée) liée aux participations de Total Gabon 1 s’est élevée en 2020 à 25,6 kb/j, en baisse de 18% par rapport à 2019. Celle-ci s’explique principalement par :

une indisponibilité du compresseur du champ d’Anguille de mars à juillet,

un arrêt pour maintenance du compresseur du champ de Torpille au quatrième trimestre,

un décalage et une moindre performance des projets, ainsi qu’une indisponibilité partielle des compresseurs sur le secteur non opéré de Grondin,

la mise en œuvre des quotas OPEP+, principalement au troisième et au quatrième trimestres,

le déclin naturel des champs,

partiellement compensée par :

l’apport de la campagne d’interventions sur puits du premier trimestre sur le secteur opéré.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 s’élève à 435 millions de dollars en baisse de 46% par rapport à l’exercice 2019, en raison principalement liée de la baisse du prix de vente moyen et de la production.

Flux de trésorerie d’exploitation

Malgré un environnement défavorable, la Société a généré un flux de trésorerie d’exploitation de 112 M$ qui a permis de couvrir les investissements de l’exercice et le paiement du dividende versé en juin.

Investissements

Les investissements pétroliers s’élèvent à 60 M$, en baisse de 53% par rapport à 2019, conformément au plan d’économies annoncé en avril 2020. Ils comprennent principalement des travaux d’intégrité, une campagne d’interventions sur puits du secteur opéré, ainsi que pour le secteur non opéré de Grondin, l’installation d’un gazoduc destiné dans un premier temps à améliorer l’activation gas-lift et des travaux pour la conversion en activation par pompes de fonds de six puits initialement en mode gas-lift. Les travaux pour la mise en service du gazoduc se sont poursuivis au quatrième trimestre.

Résultat net

Le résultat net de l’exercice 2020 s’établit à (87) M$, contre 50 M$ pour l’exercice 2019. Il est principalement impacté par la baisse des prix et de la production, par la charge exceptionnelle de dépréciation d’actifs (34 M$ après impôt) et par la charge faisant suite au contrôle fiscal (28 M$).

Projet de recentrage de la Société sur ses actifs opérés

A la date de ce jour, les discussions dans le cadre du projet de cession annoncé le 30 juillet 2020 se poursuivent entre les parties prenantes. La transaction reste soumise à l'approbation des autorités gabonaises.

Faits marquants depuis le début du quatrième trimestre 2020

Conseil d’administration du 12 novembre 2020

Le Conseil d’administration a examiné et approuvé le projet de budget pour l’année 2021.

Conseil d’administration du 10 février 2021

Le Conseil d’administration a examiné et approuvé la constatation d’une charge exceptionnelle de dépréciation d’actifs incorporels et corporels de 144 M$ pour l’année 2020.

-----------------

1 Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production.

Société anonyme de droit gabonais avec Conseil d’Administration au capital de 76 500 000 dollars US

Siège social : Boulevard Hourcq - Port-Gentil BP 525 (République Gabonaise)

www.total.ga

RCCM Port-Gentil 2000 B 00011

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210324005845/fr/