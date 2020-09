Total Gabon: INFORMATION FINANCIÈRE TRIMESTRIELLE

Premier semestre 2020

Principales données financières

2T20 1T20 2T20 vs 1T20 1S20 1S19 1S20 vs 1S19 Prix moyen du Brent $/b 29,6 50,1 -41% 40,1 66,0 -39% Prix moyen des bruts Total Gabon (1) $/b 22,6 40,6 -44% 30,7 62,3 -51% Production de pétrole brut des champs opérés par Total Gabon kb/j (2) 19,0 21,7 -12% 20,3 23,6 -14%. Production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon (3) kb/j 25,4 27,9 -9% 26,6 32,7 -19% Volumes de brut vendus par Total Gabon (1) Mb (4) 2,84 2,34 +21% 5,18 5,96 -13% Chiffre d’affaires (5) M$ 74 113 -35% 187 409 -54% Flux de trésorerie d’exploitation (6) M$ 31 55 -44%. 86 146 -41%. Investissements pétroliers M$ 10 11 -9% 21 69 -70% Résultat net M$ (51) (8) (59) 25

(1) Chiffres ne comprenant pas les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production, ces barils étant remis en nature à l’État. (2) kb/j : millier de barils par jour. (3) Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production. (4) Mb : million de barils. (5) Ventes d’hydrocarbures et travaux, services rendus (prestations de transport, traitement et stockage), incluant la part d’impôts revenant à l’État au titre des contrats de partage de production. (6) Le flux de trésorerie d’exploitation est la somme de la marge brute d’autofinancement, des plus ou moins-values sur cessions d’actifs et de la variation du besoin en fond de roulement.

Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2020

Prix de vente

Le prix de vente moyen de la qualité de pétrole brut commercialisée par Total Gabon s’est élevé à 22,6 $/b au deuxième trimestre 2020, en baisse de 44% par rapport au premier trimestre 2020. La baisse du prix de vente a été significative au mois d’avril, avant d’amorcer une remontée progressive sur les deux derniers mois du semestre, portée par l’évolution du prix du Brent et, en juin, par une forte amélioration du différentiel.

Pour l’ensemble du premier semestre 2020, le prix de vente moyen s’est élevé à 30,7 $/b, en baisse de 51% par rapport au premier semestre 2019.

Production

La part de production de pétrole brut (opérée et non opérée) liée aux participations de Total Gabon 1 s’est élevée au deuxième trimestre 2020 à 25 400 barils par jour, en diminution de 9% par rapport au premier trimestre 2020. Celle-ci s’explique principalement par :

l’indisponibilité du compresseur du champ d’Anguille, les travaux et le redémarrage n’ayant pu intervenir avant la réouverture des frontières gabonaises ;

le déclin naturel des champs,

partiellement compensée par :

l’apport de la campagne d’interventions sur puits du premier trimestre sur le secteur opéré.

Au premier semestre 2020, la part de production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon 1 s’est élevée à 26 600 barils par jour, en baisse de 19% par rapport au premier semestre 2019. Celle-ci s’explique principalement par :

l’indisponibilité du compresseur du champ d’Anguille, les travaux et le redémarrage n’ayant pu intervenir avant la réouverture des frontières gabonaises ;

une indisponibilité partielle des installations liée à des problèmes de compression et à l’ensablement de puits sur le secteur non opéré de Grondin,

le déclin naturel des champs,

partiellement compensée par :

l’apport de la campagne d’interventions sur puits du premier trimestre sur le secteur opéré.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2020 s’élève à 74 M$, inférieur de 35% par rapport au premier trimestre 2020. Le chiffre d’affaires est principalement impacté par la baisse continue du prix de vente au cours du trimestre, partiellement compensé par un programme d’enlèvement plus favorable.

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2020 ressort à 187 M$, en baisse de 54% par rapport à celui du premier semestre 2019, impacté principalement par la baisse des prix et le programme d’enlèvement moins favorable du premier trimestre.

Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie d’exploitation du deuxième trimestre 2020 s’élève à 31 M$, en recul de 44% par rapport au premier trimestre 2020, en raison principalement de la hausse du besoin en fonds de roulement notamment sur le poste client principalement lié à la remontée des prix en fin de période.

Sur les six premiers mois de l’année 2020, le flux de trésorerie d’exploitation s’établit à 86 M$ en recul de 41% par rapport au premier semestre 2019, en raison principalement de la baisse des prix et de la production. Malgré le contexte défavorable, la trésorerie nette est en légère progression de 2 M$ sur le premier semestre 2020 après le paiement du dividende.

Investissements

Les investissements pétroliers s’élèvent à 10 M$ au deuxième trimestre 2020, stable par rapport au premier trimestre 2020 et à 21 M$ sur le premier semestre 2020, en baisse de 70% par rapport au premier semestre 2019. Ils comprennent principalement des travaux d’intégrité, une campagne d’interventions sur puits du secteur opéré et l’installation d’un gazoduc destiné dans un premier temps à améliorer l’activation gas-lift de puits du secteur Grondin. Sa mise en service a été repoussée du fait de l’impossibilité de mobiliser les personnes nécessaires du fait de la fermeture des frontières du Gabon.

Résultat net

Le résultat net du deuxième trimestre 2020 s’établit à (51) M$, en baisse par rapport au premier trimestre 2020, principalement impacté par la baisse des prix et de la production.

Sur les six premiers mois de l’année, le résultat net s’établit à (59) M$, en baisse par rapport au premier semestre 2019, principalement impacté par la baisse des prix et de la production.

Faits marquants depuis le début du deuxième trimestre 2020

Gouvernement d’entreprise

L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Total Gabon s’est réunie le 29 mai 2020 à Libreville et a approuvé le versement d’un dividende net d’impôt de 11 dollars par action au titre de l’exercice 2019, soit 49,5 M$.

Ce dividende a été mis en paiement le 11 juin 2020 pour une contrevaleur de 9,88 euros par action sur la base du cours du dollar de la Banque centrale européenne du 29 mai 2020 fixé à 1,1131 dollar pour un euro.

Compte tenu de la trésorerie disponible et de la solidité du bilan, notamment l’absence d’endettement, le Conseil d’administration a décidé ce jour de convoquer à titre exceptionnel une Assemblée générale ordinaire le lundi 21 septembre et de proposer la distribution d’un dividende de 44,44 $ par action, soit 199,98 millions de dollars pour l’ensemble des actionnaires.

Crise sanitaire et pétrolière

A la suite de la double crise sanitaire et pétrolière, la Société a communiqué le 20 avril 2020 sur la mise en place d’un plan d’action visant à réduire de manière substantielle ses dépenses et ses investissements pour l’exercice 2020. Ce plan n’a pas été modifié et sa mise en œuvre s’effectue comme prévu.

Contrôle fiscal

Les discussions se poursuivent avec l’administration fiscale sur les chefs de redressement notifiés pour les exercices 2014 à 2017 dans le cadre du contrôle fiscal dont la Société a fait l’objet en 2019. Toutefois une provision de 15 M$ a été comptabilisée au deuxième trimestre, correspondant au montant en droit des chefs de redressement que la Société reconnait. La Société a également comptabilisé une provision de 18 M$ en application de l’interprétation IFRIC 23 « Incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat » dans le cadre de son arrêté semestriel 2020.

Recentrage des activités de la Société sur ses actifs opérés

Total Gabon a annoncé le 30 juillet 2020 la signature d’un accord avec Perenco Oil & Gas Gabon en vue de céder ses participations dans sept champs matures en mer, ainsi que ses intérêts et le rôle d’opérateur dans le terminal pétrolier du Cap Lopez.

Cette transaction permet à Total Gabon d’une part de se concentrer sur les principaux actifs opérés afin d’en tirer le meilleur parti et d’autre part d’assurer la pérennité du Terminal du Cap Lopez en permettant la consolidation des volumes de deux acteurs majeurs au Gabon au sein d’un même terminal. Total Gabon continuera à mettre en œuvre toutes les actions pour maximiser la valeur des pôles de productions opérés d’Anguille-Mandji et de Torpille-Baudroie-Mérou.

Dans le cadre de l’arrêté semestriel, la Société a analysé la transaction envisagée au regard de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées » et a conclu que les critères n’étaient pas intégralement satisfaits au 30 juin 2020. En conséquence, les actifs et passifs relatifs aux actifs pétroliers de la transaction envisagée n’ont pas été reclassés. Le prix de la transaction en cours de négociation ne remet pas en cause la valorisation des actifs retenue au 30 juin 2020 dans les comptes de Total Gabon.

1 Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production.

Société anonyme de droit gabonais avec Conseil d’Administration au capital de 76 500 000 dollars US

Siège social : Boulevard Hourcq - Port-Gentil BP 525 (République Gabonaise)

