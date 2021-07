Total Maroc S A : Avis de réunion valant avis de convocation des actionnaires en assemblée générale ordinaire et extraodinaire 20/07/2021 | 14:44 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société TOTAL MAROC, société anonyme au capital de 448.000.000 Dirhams et dont le siège social est situé au 146, boulevard Mohamed Zerktouni - 20 000 Casablanca, immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 39, (la « Société ») sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra à la Bourse des Valeurs de Casablanca, l'angle Avenue des Forces Armées Royales et Rue Arrachid Mohamed - Casablanca, Maroc le : Mercredi 25 août 2021 à 11 heures En vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire Total Maroc société anonyme au capital de 448.000.000 MAD Siège social: 146, boulevard Mohamed Zerktouni - 20 000 Casablanca R.C. Casablanca número 39 - IF 01085284 Avis de réunion Valant avis de convocation des actionnaires en assemblée générale ordinaire et extraordinaire Les modalités de participation physique à l'assemblée générale WVYYVU[t]VSLYLUMVUJ[PVUKLZPTWtYH[PMZZHUP[HPYLZL[VStNH_ Les actionnaires sont ainsi invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale mixte du 25 aout 2021 sur le site de la Société www.totalenergies.ma. Vote par procuration : Les actionnaires n'ayant pas choisi le vote par correspondance et ne souhaitant pas assister physiquement à l'assemblée générale mixte WL]LU[ZLMHPYLYLWYtZLU[LYWHYUH[YLHJ[PVUUHPYLZVP[LUS»LZWuJL WHY 4VUZPLY ;HYPR 4VMHKKHS KPYLJ[LY NtUtYHS L[ HJ[PVUUHPYL KL SH :VJPt[t MHPZHU[ WHY[PL K IYLH KL S»HZZLTIStL NtUtYHSL LU YLTWSPZZHU[ SH MVYTSL KL WV]VPYZ JPQVPU[L KVU[ UL JVWPL LZ[ disponible sur le site internet de la Société www.totalenergies.ma. 1. 4VKPÄJH[PVUKLSHKtUVTPUH[PVUZVJPHSLLU;V[HS,ULYNPLZ4HYRL[PUN Vote par correspondance : Maroc et de l'article 2 des statuts Dans tous les cas, tout actionnaire peut transmettre ses PUZ[YJ[PVUZ n SH :VJPt[t WHY SL IPHPZ K MVYTSHPYL WHWPLY QVPU[ n cette convocation, dont une copie est disponible sur le site internet 1. 9H[PÄJH[PVUKLSHUVTPUH[PVUKL4VUZPLY1LHU7OPSPWWL;VYYLZLU de la Société www.totalenergies.ma. qualité de nouvel administrateur 3LZ MVYTSHPYLZ UL KVUUHU[ HJU ZLUZ KL ]V[L V L_WYPTHU[ UL 2. 8P[ZLU[PLYKtÄUP[PML[ZHUZYtZLY]LnKVUULYn4VUZPLY1tYTL abstention ne seront pas pris en considération pour le calcul de la Dechamps pour l'exécution de ses mandats THQVYP[tKLZ]VP_3LMVYTSHPYLKL]V[LWHYJVYYLZWVUKHUJLHKYLZZtn la Société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives 3. 7V]VPYZWVYSLZMVYTHSP[tZ convoquées avec le même ordre du jour. Il convient de rappeler que seuls les actionnaires titulaires de dix ;V[LU]VPKLMVYTSLKLWYVJYH[PVUVKL]V[LWHYJVYYLZWVUKHUJL (10) actions au moins ont le droit d'assister à l'assemblée générale devra être accompagné de la copie de l'attestation de blocage ordinaire. des actions émanant d'un organisme bancaire ou d'une société KL IVYZL HNYttL QZ[PMPHU[ SH XHSP[t KL S»HJ[PVUUHPYL L[ HKYLZZt 3LZHJ[PVUUHPYLZYtUPZZHU[SLZJVUKP[PVUZL_PNtLZWHYSHSVP K par email à la Société Générale Maroc, services des émetteurs, HV"[ YLSH[P]L H_ ZVJPt[tZ HUVU`TLZ [LSSL XL TVKPÄtL L[ à l'adresse email suivante : MH[PULLSIHRRVYP'ZVJNLUJVT amendée (la « Loi »), disposent d'un délai de dix (10) jours à compter WVY JLU[YHSPZH[PVU L[ [YHP[LTLU[ 3LZ MVYTSHPYLZ KL ]V[L WHY de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projet correspondance et de procuration doivent être réceptionnées par de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée. Dans le contexte de la Société Générale Maroc au plus tard deux (2) jours avant la date de WHUKtTPLKLJVYVUH]PYZ*V]PK L[KLS[[LJVU[YLZHWYVWHNH[PVU l'assemblée générale. leurs demandes doivent parvenir par email à l'attention du secrétaire Tout actionnaire ayant voté par correspondance ou ayant adressé de l'assemblée générale : najette.kheiri@totalenergies.ma. un pouvoir n'aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l'assemblée générale. Quel que soit le choix de Dans le cas où aucune demande d'inscription de projet de résolutions l'actionnaire, seules seront prises en compte pour le vote, les à l'ordre du jour de l'assemblée générale mixte n'est pas adressée actions inscrites en compte le cinquième (5ème) jour ouvré précédant de la part d'un actionnaire, le présent avis de réunion tiendra lieu la date de l'assemblée, soit le 18 aout 2021 à zéro heure (heure de d'avis de convocation à l'assemblée générale mixte. Casablanca). Dans le contexte de l'instauration de l'état d'urgence sanitaire au Compte tenu des circonstances exceptionnelles de l'épidémie de 4HYVJWVYS[[LYJVU[YLSHWYVWHNH[PVUKLS»tWPKtTPLKL*V]PK JVYVUH]PYZ*V]PK SLZKVJTLU[ZYLXPZWHYSH3VPZVU[TPZnSH PS LZ[ MVY[LTLU[ YLJVTTHUKt H_ HJ[PVUUHPYLZ K»L_LYJLY SLYZ disposition des actionnaires dans les délais légaux sur le site internet droits de vote préalablement à la tenue de l'assemblée générale en de la Société www.totalenergies.ma. LU]V`HU[SLYMVYTSHPYLKL]V[LWHYJVYYLZWVUKHUJLZVP[LUJVYLLU Le projet des résolutions qui seront soumis à cette assemblée tel qu'il KVUUHU[THUKH[WHYJVYYPLSKHUZSLZJVUKP[PVUZJPHWYuZKtÄUPLZ HÄU K»t]P[LY K»L_WVZLY SLZ HJ[PVUUHPYLZ n KLZ YPZXLZ ZHUP[HPYLZ L[ est arrêté par le conseil d'administration se présente comme suit : garantir à tous une égalité d'accès à cette assemblée. RESOLUTIONS RELEVANT Assemblé générale ordinaire et extraordinaire DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 25 aout 2021 à 11h (heure de Casablanca) à la Bourse des Valeurs de Casablanca PREMIERE RESOLUTION Le soussigné : 4VKPÄJH[PVUKLSHKtUVTPUH[PVUZVJPHSLLU;V[HS,ULYNPLZ 5VTWYtUVTVYHPZVUZVJPHSL!BFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD Marketing Maroc et de l'article 2 des statuts +VTPJPSLVZPuNLZVJPHSL!BFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité ;P[SHPYLKL!FFFFFFFFFFFFFFFFFF1action de la société Total Maroc, requises pour les assemblées générales extraordinaires, et après avoir Après avoir pris connaissance du texte des résolutions proposées au pris connaissance du rapport du conseil d'administration, décide de TVKPÄLY SH KtUVTPUH[PVU ZVJPHSL KL SH :VJPt[t WVY HKVW[LY JLSSL ]V[LKLS»HZZLTIStLNtUtYHSLTP_[LKHV[JPHUUL_tLL[ KL ­;V[HS,ULYNPLZ 4HYRL[PUN 4HYVJ® L[ KL TVKPÄLY JVYYtSH[P]LTLU[ JVUMVYTtTLU[nS»HY[PJSLIPZKLSHSVPU‡ YLSH[P]LH_ZVJPt[t l'article 2 des statuts de la Société. HUVU`TLZ WYVTSNtL WHY +HOPY U‡ K HV"[ rabii II 1417) et de l'article 27 des statuts de Total Maroc. Ancien texte Nouveau texte ­(9;0*3,+,56405(;065 ­(9;0*3,+,56405(;065 :6*0(3, :6*0(3, La société a la dénomination La société a la dénomination sociale suivante : sociale suivante : «Total Maroc» «TotalEnergies Marketing Maroc» Les actes et documents Les actes et documents émanant de la société émanant de la société et destinés aux tiers, et destinés aux tiers, notamment les lettres, notamment les lettres, MHJ[YLZHUUVUJLZL[ MHJ[YLZHUUVUJLZL[ publications diverses doivent publications diverses doivent indiquer la dénomination indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement immédiatement et lisiblement de la mention «société de la mention «société anonyme» ou des initiales anonyme» ou des initiales «S.A.», de l'énonciation du «S.A.», de l'énonciation du montant du capital social et montant du capital social et du siège social, ainsi que du du siège social, ainsi que du numéro d'immatriculation au numéro d'immatriculation au Registre du Commerce.» Registre du Commerce.» RESOLUTIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE PREMIERE RESOLUTION 5DWLðFDWLRQ GH OD QRPLQDWLRQ GH 0RQVLHXU -HDQ3KLOLSSH 7RUUHV HQ TXDOLWÒGHQRXYHODGPLQLVWUDWHXU L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de la cooptation par le conseil d'administration du 15 juillet 2021 KL 4VUZPLY 1LHU7OPSPWWL ;VYYLZ LU XHSP[t K»HKTPUPZ[YH[LY KL SH :VJPt[t n SH ZP[L KL SH KtTPZZPVU KL 4VUZPLY 1tYTL +LJOHTWZ le 1er septembre 2021, pour la durée restante du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024. DEUXIEME RESOLUTION 4XLWXVHQWLHUGÒðQLWLIHWVDQVUÒVHUYH¿GRQQHU¿0RQVLHXU-ÒUŊPH 'HFKDPSVSRXUOâH[ÒFXWLRQGHVHVPDQGDWV En conséquence de la précédente résolution, l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de donner quitus entier et ZHUZ YtZLY]L n 4VUZPLY 1tYTL +LJOHTWZ WVY S»L_tJ[PVU KL ZLZ mandats. TROISIEME RESOLUTION 3RXYRLUVSRXUOHVIRUPDOLWÒVOÒJDOHV 3»HZZLTIStLNtUtYHSLJVUMuYL[VZWV]VPYZHWVY[LYK»ULJVWPL ou d'un extrait des présentes ou d'un exemplaire signé de la présente KtJPZPVU WVY LɈLJ[LY SLZ MVYTHSP[tZ KL KtW[ L[ KL WISPJH[PVU légale. Choisissez 1 ou 2 : 1- VOTE PAR CORRESPONDANCE : Déclare émettre le vote suivant sur ladite résolution extraordinaire2 : Pour Contre Abstention Première résolution Déclare émettre les votes suivants sur lesdites résolutions ordinaires3 : Pour Contre Abstention Première résolution Deuxième résolution Troisième résolution 2- POUVOIRS A UNE PERSONNE DENOMMEE : 1LKVUULWV]VPYn!5VT7YtUVTHKYLZZLWVYTLYLWYtZLU[LY nS»HZZLTIStLTLU[PVUUtLJPKLZZZ 5LWHZ[PSPZLYnSHMVPZSLZWHY[PLZV Au cas où les parties 1 et 2 seraient utilisées simultanément, la Société considérerait votre réponse comme étant une procuration, sous réserve KLZ]V[LZL_WYPTtZKHUZSLMVYTSHPYLWHYJVYYLZWVUKHUJL 7VY SLZ HTLUKLTLU[Z L[ SLZ YtZVS[PVUZ UV]LSSLZ t]LU[LSSLTLU[ présentées à l'assemblée, cochez la case de votre choix dans le cadre WYt]nJL[LɈL[L[PUKPXLYSLUVTWYtUVTKTHUKH[HPYL 5DSSHOGHOâDUWLFOHGHODORLQĢ Les votes par correspondance ne sont pris en compte que si le MVYTSHPYL WHY]PLU[ n SH ZVJPt[t ;V[HS 4HYVJ KL_ QVYZ H TVPUZ avant la date de la réunion de l'assemblée par email à la Société Générale Maroc, Services des Emetteurs, à l'adresse email suivante: MH[PULLSIHRRVYP'ZVJNLUJVT pour centralisation et traitement accompagnés de l'attestation de blocage des actions. -HP[nBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD3LBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD Signature4 Note importante : 3LZ ]V[LZ L_WYPTtZ KHUZ JL WYtZLU[ MVYTSHPYL ]HSLU[ tNHSLTLU[ pour les assemblées successives qui seraient convoquées à statuer sur le même ordre du jour. Les votes par correspondance ne sont pris en compte que si SL MVYTSHPYL WHY]PLU[ n SH :VJPt[t .tUtYHSL 4HYVJ SH IHUXL centralisatrice, deux (2) jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée. (_[LYTLZKLS»HSPUtHKLS»HY[PJSLIPZKLSHSVPU‡ YLSH[P]L H_ZVJPt[tZHUVU`TLZXL!­7VYSLJHSJSKXVYTPSU»LZ[[LU JVTW[LXLKLZMVYTSHPYLZXPVU[t[tYLsZWHYSHZVJPt[tH]HU[SH réunion de l'assemblée ». 3HKH[LHWYuZSHXLSSLPSULZLYHWSZ[LUJVTW[LKLZMVYTSHPYLZKL ]V[LYLsZWHYSHZVJPt[tULWL[v[YLHU[tYPLYLKLWSZKLKL_ jours à la date de la réunion de l'assemblée. 1 Indiquer le nombre des actions. 2*OVPZPYSHJHZLHWWYVWYPtLLUSHJVJOHU[3LZMVYTSHPYLZULKVUUHU[HJUZLUZKL]V[LVL_WYPTHU[ULHIZ[LU[PVU ne seront pas pris en considération pour le calcul de la majorité des voix. 3*OVPZPYSHJHZLHWWYVWYPtLLUSHJVJOHU[3LZMVYTSHPYLZULKVUUHU[HJUZLUZKL]V[LVL_WYPTHU[ULHIZ[LU[PVU ne seront pas pris en considération pour le calcul de la majorité des voix. 47VYSLZWLYZVUULZTVYHSLZPUKPXLaSLZUVTZWYtUVTZL[XHSP[tKZPNUH[HPYL:PSLZPNUH[HPYLU»LZ[WHZSPTvTL actionnaire (ex. : administrateur légal, tuteur, etc.), il doit mentionner ses noms, prénoms et la qualité en laquelle il signe. *VUMVYTtTLU[nS»HY[PJSLKLSHSVPU‡ YLSH[P]LH_ZVJPt[tZ anonymes, il est rappelé que pour participer à cette assemblée générale et à toute assemblée générale subséquente qui serait JVU]VXtLnZ[H[LYZYSLTvTLVYKYLKQVY]VZKL]LaLɈLJ[LY SLZMVYTHSP[tZJPHWYuZ! Les détendeurs d'actions au porteur doivent, pour être admis n JL[[L HZZLTIStL MVYUPY H ZPuNL KL SH ZVJPt[t UL H[[LZ[H[PVU

émanant d'un organisme bancaire ou d'une société de bourse

HNYttLQZ[PÄHU[SHXHSP[tKLS»HJ[PVUUHPYLL[JLHWSZ[HYKJPUX

(5) jours avant la tenue de l'assemblée ;

JL[[L HZZLTIStL MVYUPY H ZPuNL KL SH ZVJPt[t UL H[[LZ[H[PVU émanant d'un organisme bancaire ou d'une société de bourse HNYttLQZ[PÄHU[SHXHSP[tKLS»HJ[PVUUHPYLL[JLHWSZ[HYKJPUX (5) jours avant la tenue de l'assemblée ; Les titulaires d'actions nominatives, pour être admis à l'assemblée, sont tenus d'être inscrits, cinq (5) jours avant la tenue de l'assemblée, dans les registres de la société. 3L MVYTSHPYL KL ]V[L YLs WHY SH ZVJPt[t KVP[ JVTWVY[LY SLZ mentions : Le nom, prénom (raison sociale) et domicile (siège social) de l'actionnaire ;

<> TLU[PVU JVUZ[H[HU[ SL YLZWLJ[ KLZ MVYTHSP[tZ WYt]LZ WHY S»HY[PJSLKLSHSVPU ‡ YLSH[P]LH_ZVJPt[tZHUVU`TLZJL[[L TLU[PVUWV]HU[ÄNYLYZYUKVJTLU[HUUL_tHMVYTSHPYL"

TLU[PVU JVUZ[H[HU[ SL YLZWLJ[ KLZ MVYTHSP[tZ WYt]LZ WHY S»HY[PJSLKLSHSVPU YLSH[P]LH_ZVJPt[tZHUVU`TLZJL[[L TLU[PVUWV]HU[ÄNYLYZYUKVJTLU[HUUL_tHMVYTSHPYL" La signature de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la WVZZPIPSP[tKLWHY[PJPWLYKPYLJ[LTLU[nS»HZZLTIStLVKLZ»`MHPYL représenter. Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société (www.totalenergies.ma) et JLJVUMVYTtTLU[nS»HY[PJSLKLSHSVPU‡ YLSH[P]LH_ZVJPt[tZ anonymes. 7PuJLZHUUL_tLZHWYtZLU[MVYTSHPYL! Le texte des résolutions proposées par le conseil d'administration. 7PuJLZnHUUL_LYHWYtZLU[MVYTSHPYL! Tout document prouvant les pouvoirs du représentant de la personne morale. -HP[nBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD3LBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD Signature **** TOTAL MAROC Société anonyme au capital de 448.000.000 MAD Siège social : 146, boulevard Mohamed Zerktouni - 20000 Casablanca R.C. Casablanca numéro 39 - IF 01085284 TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 AOUT 2021 RESOLUTIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE PREMIERE RESOLUTION 0RGLðFDWLRQGHODGÒQRPLQDWLRQVRFLDOHHQ7RWDO(QHUJLHV0DUNHWLQJ 0DURFHWGHOâDUWLFOHGHVVWDWXWV L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, et après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, décide de TVKPÄLY SH KtUVTPUH[PVU ZVJPHSL KL SH :VJPt[t WVY HKVW[LY JLSSL de í7RWDO(QHUJLHV 0DUNHWLQJ 0DURFû L[ KL TVKPÄLY JVYYtSH[P]LTLU[ l'article 2 des statuts de la Société. Ancien texte Nouveau texte ¸(9;0*3,+,56405(;065 ¸(9;0*3,+,56405(;065 :6*0(3, :6*0(3, La société a la dénomination La société a la dénomination sociale suivante : sociale suivante : «Total Maroc» «TotalEnergies Marketing Maroc» Les actes et documents Les actes et documents émanant de la société et émanant de la société et destinés aux tiers, notamment destinés aux tiers, notamment SLZSL[[YLZMHJ[YLZHUUVUJLZ SLZSL[[YLZMHJ[YLZHUUVUJLZ et publications diverses doivent et publications diverses doivent indiquer la dénomination indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement de immédiatement et lisiblement de la mention «société anonyme» la mention «société anonyme» ou des initiales «S.A.», de ou des initiales «S.A.», de l'énonciation du montant l'énonciation du montant du capital social et du siège du capital social et du siège social, ainsi que du numéro social, ainsi que du numéro d'immatriculation au Registre du d'immatriculation au Registre du Commerce.» Commerce.» RESOLUTIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE PREMIERE RESOLUTION 5DWLðFDWLRQ GH OD QRPLQDWLRQ GH 0RQVLHXU -HDQ3KLOLSSH 7RUUHV HQ TXDOLWÒGHQRXYHODGPLQLVWUDWHXU L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de la cooptation par le conseil d'administration du 15 juillet 2021 KL 4VUZPLY 1LHU7OPSPWWL ;VYYLZ LU XHSP[t K»HKTPUPZ[YH[LY KL SH :VJPt[t n SH ZP[L KL SH KtTPZZPVU KL 4VUZPLY 1tYTL +LJOHTWZ le 1er septembre 2021, pour la durée restante du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024. DEUXIEME RESOLUTION 4XLWXVHQWLHUGÒðQLWLIHWVDQVUÒVHUYH¿GRQQHU¿0RQVLHXU-ÒUŊPH 'HFKDPSVSRXUOâH[ÒFXWLRQGHVHVPDQGDWV En conséquence de la précédente résolution, l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de donner quitus entier et ZHUZ YtZLY]L n 4VUZPLY 1tYTL +LJOHTWZ WVY S»L_tJ[PVU KL ZLZ mandats. TROISIEME RESOLUTION 3RXYRLUVSRXUOHVIRUPDOLWÒVOÒJDOHV 3»HZZLTIStLNtUtYHSLJVUMuYL[VZWV]VPYZHWVY[LYK»ULJVWPL ou d'un extrait des présentes ou d'un exemplaire signé de la présente KtJPZPVU WVY LɈLJ[LY SLZ MVYTHSP[tZ KL KtW[ L[ KL WISPJH[PVU légale. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Total Maroc SA published this content on 20 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 July 2021 12:43:03 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur TOTAL MAROC S.A. 14:44 TOTAL MAROC S A : Avis de réunion valant avis de convocation des actionnaires en.. PU 07/06 TOTAL MAROC S.A. : Dividendes CO 26/02 TOTAL MAROC S.A. : Chiffre d'affaires 4è trimestre CO 2020 TOTAL MAROC S.A. : Chiffre d'affaires 3è trimestre CO 2020 TOTAL MAROC S.A. : Résultats 1er semestre CO 2020 TOTAL MAROC : Résultats 2è trimestre CO 2020 TOTAL MAROC : Dividendes CO 2020 TOTAL MAROC : Chiffre d'affaires 1er trimestre CO 2020 TOTAL MAROC : Assemblée générale ordinaire CO 2020 TOTAL MAROC : Résultats annuels CO