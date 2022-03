Total Maroc S A : TotalEnergies Marketing Maroc - CP relatif à la nomination du Président du Conseil d'Administration

TotalEnergies Marketing Maroc annonce la nomination d'un nouvel administrateur au sein de son conseil d'administration à compter du 21 décembre 2021.

Le conseil d'administration du 21 décembre 2021 a nommé Monsieur Olivier Van Parys en tant que nouveau président du conseil d'administration de TotalEnergies Marketing Maroc à compter du 21 décembre 2021 en remplacement de Monsieur Jean Philippe Torres appelé à occuper de nouvelles fonctions au sein de la Compagnie TotalEnergies.

L'intégralité de ce communiqué de presse est publiée sur le site web de la société TotalEnergies Marketing Maroc : https://totalenergies.ma/ totalenergies-au-maroc/communiques-de-presse

À propos de TotalEnergies Marketing Maroc

Présent au Maroc depuis plus de 90 ans, TotalEnergies Marketing Maroc est un acteur majeur sur l'ensemble du marché des produits pétroliers : réseau de stations-service, clients industriels, lubrifiants, aviation, GPL et logistique. Depuis son implantation dans le pays, la Compagnie a constamment accompagné le développement économique grâce à d'importants programmes d'investissements. Aujourd'hui, TotalEnergies Marketing Maroc génère près de 600 emplois directs et plus de 5 000 emplois indirects, commercialise 1,7 millions de tonnes de produits pétroliers et compte plus de 370 stations-service à travers tout le pays, dont dix autoroutières. Troisième acteur de la distribution de produits et services pétroliers dans le pays, elle détient une part de marché estimée à 15%. www.totalenergies.ma

À propos de la branche Marketing & Services de TotalEnergies

La branche Marketing & Services de TotalEnergies propose à ses clients, professionnels et particuliers, une large gamme de produits et services multi-énergies - produits pétroliers, biocarburants, recharge pour véhicules électriques et services associés, gaz pour le transport routier et maritime - afin de les accompagner dans leur mobilité et la réduction de leur empreinte carbone. Nous accueillons chaque jour plus de 8 millions de clients dans nos quelque 16 000 stations-service à travers le monde. Quatrième acteur mondial du secteur des lubrifiants, nous élaborons et commercialisons des produits de haute performance pour l'automobile, l'industrie et la marine. Et pour toujours mieux répondre aux besoins de nos clients B2B, nous nous appuyons sur nos forces de vente, notre réseau logistique mondial et la diversité de notre offre. Présents dans 107 pays, nos 31 000 collaborateurs se mobilisent partout au plus près de l'ensemble de nos clients.