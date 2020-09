Total SE : Un niveau d'achat 22/09/2020 | 08:58 achat En cours

Cours d'entrée : 29.9€ | Objectif : 32.37€ | Stop : 28€ | Potentiel : 8.26% La pression vendeuse pourrait s'essouffler prochainement sur le titre Total SE. En effet, la zone support actuellement testée des 29.7 EUR arrive en renfort et pourrait contenir, au moins à court terme, les velléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 32.37 €. Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 25 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

La proximité du support moyen terme des 29.7 EUR offre un bon timing pour l'achat du titre.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.99 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TOTAL SE -39.57% 91 706 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.82% 1 969 249 PETROCHINA COMPANY LIMITED -36.83% 107 850 ROYAL DUTCH SHELL PLC -57.62% 98 687 GAZPROM -31.40% 54 390 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - .. -30.75% 50 612 EQUINOR ASA -20.37% 48 811 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY .. -34.41% 45 076 PAO NOVATEK -30.39% 42 436 LUKOIL -27.38% 38 228 ENI SPA -49.81% 29 135

Nathan Houtch © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2020 119 Mrd - 101 Mrd Résultat net 2020 -6 116 M - -5 205 M Dette nette 2020 38 780 M - 33 000 M PER 2020 -15,0x Rendement 2020 8,90% Capitalisation 91 943 M 91 706 M 78 240 M VE / CA 2020 1,10x VE / CA 2021 0,90x Nbr Employés 107 776 Flottant 92,4% Prochain événement sur TOTAL SE 22/09/20 Journée investisseur Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 49,92 $ Dernier Cours de Cloture 34,98 $ Ecart / Objectif Haut 93,5% Ecart / Objectif Moyen 42,7% Ecart / Objectif Bas -6,53% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Patrick Pouyanné Chairman & Chief Executive Officer Jean-Pierre Gerard Claude Sbraire Chief Financial Officer Marie-Noelle Semeria Group Chief Technology Officer & Senior VP Patrick Artus Independent Director Marie-Christine Coisne-Roquette Lead Independent Director