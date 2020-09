Total : signe un accord en Espagne, Oddo à l'achat

25/09/2020 | 10:27

Oddo recommande l'achat du titre et cible un objectif de cours de 42 euros à la suite de l'accord entre Total et l'Espagnol Ignis portant sur le développement de 3,3GW en énergie solaire près de Madrid. La première phase du projet est attendue pour 2022 pour une finalisation en 2025.



Total ambitionne d'augmenter ses capacités de 6GW en 2020 à 25GW en 2025 et cette opération s'inscrit donc dans cette trajectoire. Depuis le début de l'année, le groupe a déjà initié plusieurs projets d'une capacité totale de 13GW.



Le groupe souhaite faire évoluer son mix énergétique à 40% d'énergie renouvelables, 40% de gaz naturel et 20% de pétrole d'ici 2050, contre 55% de pétrole, 40% de gaz naturel et 5% de renouvelable actuellement.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.