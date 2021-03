BONDS: Moody's abaisse les notes de Total, BP et Exxon

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation Moody's Investors Service a abaissé mercredi les notes des majors pétrolières Exxon, BP et Total, en raison de la chute des prix du pétrole en lien avec la pandémie de Covid-19 et de la baisse des marges de raffinage. Total ne devrait pas être en mesure de retrouver des paramètres de crédit compatibles avec sa note précédente au cours des deux ou trois prochaines années, estime Moody's, qui ajoute que BP devrait mettre 12 à 18 mois pour effacer la chute de ses résultats en 2020. Concernant Exxon, Moody's estime que le maintien d'un niveau élevé de dividende ralentira le désendettement de la société et que "la détérioration du levier d'endettement consécutive à l'apparition de la pandémie de coronavirus ne devrait pas s'inverser complètement au cours des prochaines années". Moody's a abaissé la note de Total de "Aa3" à "A1", celle d'Exxon de "Aa1" à "Aa2" et celle de BP de "A1" à "A2".

March 24, 2021 10:09 ET (14:09 GMT)