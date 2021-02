BONDS : S&P abaisse la note de crédit de Total de "A+" à "A", perspective stable

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation financière S&P Global Ratings (S&P) a abaissé vendredi la note de crédit à long terme de Total de "A+" à "A", évoquant des risques pour l'ensemble de l'industrie pétrolière liés à la transition énergétique. "Total transforme son activité et est actuellement l'entreprise parmi ses pairs qui possède la plus grande capacité installée d'énergie renouvelable. Toutefois, elle reste très exposée au secteur du pétrole et du gaz, qui devrait demeurer le principal contributeur à ses flux de trésorerie jusqu'en 2050", explique S&P. Pour cette raison, l'agence avait placé fin janvier la note du groupe sous surveillance avec implications négatives. La perspective sur la note de Total est stable, a précisé S&P vendredi. (fschott@agefi.fr) ed: LBO

