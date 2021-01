BONDS : Total a émis 3 milliards d'euros d'obligations hybrides

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier Total a annoncé mardi avoir émis un total de 3 milliards d'euros d'obligations subordonnées à durée indéterminée. Dans le détail, Total a émis 1,5 milliard d'euros d'obligations avec un coupon de 1,625% et une option de remboursement à sept ans, ainsi que 1,5 milliard d'euros d'obligations avec un coupon de 2,125% et une option de remboursement à 12 ans. "Les fonds ainsi levés serviront à financer la stratégie de croissance du groupe, notamment les acquisitions, dans les renouvelables, en particulier 1,7 milliard d'euros liés à l'acquisition des 20% d'intérêts dans la société Adani Green Energy Limited (AGEL)", a expliqué Total. Le groupe pétrolier a annoncé lundi avoir pris une participation de 20% dans cette société spécialisée dans la production d'énergie solaire et filiale du conglomérat indien Adani. (jmarion@agefi.fr) ed: VLV

