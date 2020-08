BONDS : Total lance une émission d'obligations à durée indéterminée pour 1 md d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier Total a annoncé vendredi avoir lancé l'émission de 1 milliard d'euros d'obligations supersubordonnées à durée indéterminée. Ces obligations seront remboursables au gré de la société à partir de la dixième année et porteront intérêt à taux fixe réajustable, avec un coupon fixe de 2% jusqu'à la première date de remboursement anticipé, a précisé le groupe pétrolier. L'émission de ces obligations devrait avoir lieu le 4 septembre, a indiqué Total.

Les fonds levés dans le cadre de cette opération seront essentiellement utilisés pour financer une opération de rachat partiel portant sur des obligations supersubordonnées à durée indéterminée émises le 26 février 2015 et dont 1 milliard d'euros est actuellement en circulation. Cette offre de rachat est "conditionnée à un montant maximal d'acceptation qui sera déterminé et annoncé par la société à sa seule et absolue discrétion dès que possible le 3 septembre 2020", a indiqué Total.

