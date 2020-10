Carburants marins propres : Total affrète quatre nouveaux navires à propulsion GNL

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) poursuit sa stratégie de réduction des émissions dans le transport maritime en affrétant quatre navires de type Aframax, équipés de propulsion GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Ces navires, d’une capacité de 110 000 tonnes de brut ou de produits raffinés chacun, seront livrés en 2023 et rejoindront la flotte affrétée de Total. Les deux premiers seront affétés auprès de l’armateur Hafnia et les deux suivants auprès de l’armateur Viken Shipping.

Ces navires ont été conçus avec les technologies de propulsion GNL les plus efficaces pour réduire les émissions, ce qui permettra une réduction significative de gaz à effet de serre par an et par navire, de plus de 5 000 tonnes par rapport à des navires conventionnels.

« Ce contrat d’affrètement s’inscrit dans le cadre de notre ambition climat et contribue à notre objectif de neutralité carbone pour nos opérations mondiales en 2050 ou avant. Il s’agit du deuxième contrat de ce type après celui signé en début d’année pour deux navires de type VLCC (Very Large Crude Carriers), livrables en 2022. » souligne Luc Gillet, Senior Vice President Shipping de Total. « Le GNL utilisé comme carburant marin reste la meilleure solution, immédiatement disponible pour poursuivre la réduction de l’empreinte carbone de nos activités de transport maritime. Avec ces quatre nouveaux navires, nous réaffirmons notre engagement à étendre l’utilisation de carburants marins plus propres, au service d’un transport maritime durable. »

L’approvisionnement en GNL de ces quatre navires sera assuré par Total Marine Fuels Global Solutions, la filiale de Total dédiée aux activités de soutage à l’échelle mondiale.

Le GNL comme carburant marin, la meilleure solution, immédiatement disponible, pour réduire l’empreinte environnementale du transport maritime. Véritable rupture technologique au service de la protection de l’environnement, le GNL constitue aujourd’hui la meilleure solution disponible et technologiquement éprouvée pour réduire significativement l’empreinte environnementale du transport maritime. Par rapport aux navires actuellement motorisés au fuel, son utilisation permet une réduction de : • 99% des émissions d’oxydes de soufre ;

• 99% des émissions de particules fines ;

• Jusqu’à 85% des émissions d’oxydes d’azote ;

• De l’ordre de 20% des émissions de gaz à effet de serre

Total, 2ème plus grand acteur privé du GNL au monde

Total est le deuxième plus grand acteur privé de GNL au monde, avec un portefeuille global de près de 50 Mt/a à l’horizon 2025 et une part de marché mondiale de l’ordre de 10 %. Avec plus de 34 Mt de GNL vendues en 2019, le groupe bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL. Grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction au Qatar, au Nigeria, en Russie, en Norvège, à Oman, en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis, en Australie ou encore en Angola, le Groupe commercialise du GNL sur l’ensemble des marchés mondiaux.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

