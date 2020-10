En s'alliant à Google, Total cherche à remporter la course aux énergies vertes -DJ Plus

Callum Keown,

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Le groupe énergétique français Total s'est récemment allié à Google Cloud, une division du géant technologique américain Alphabet, pour accélérer le développement de l'énergie solaire en Europe et dans le reste du monde.

Les deux entreprises ont développé un outil baptisé Solar Mapper qui utilisera l'intelligence artificielle pour fournir une estimation rapide du potentiel d'énergie solaire que présentent les logements, d'abord en Europe puis dans le monde entier. Solar Mapper, qui permettra d'accélérer le déploiement de panneaux solaires, pourrait ensuite être développé pour les bâtiments et installations industrielles et commerciales, a indiqué Total.

Total s'est fixé pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et de devenir un leader mondial des énergies renouvelables. De son côté, la maison mère de Google, Alphabet, compte parvenir à zéro émissions d'ici à 2030 et investit dans des technologies qui devraient permettre à 500 villes de réduire leurs émissions carbone.

"Solar Mapper va permettre à Total de déployer plus rapidement des panneaux solaires sur les toits des particuliers, afin de fournir à ses clients une énergie solaire plus abordable et plus disponible", a expliqué Marie-Noëlle Séméria, directrice recherche & développement de Total, citée dans le communiqué du groupe.

La crise accélère la transition vers les énergies vertes

Le secteur pétrolier et gazier a été l'un des plus durement touchés par la pandémie de Covid-19, la demande s'étant brutalement effondrée en raison des mesures de confinement et des restrictions de déplacement imposées dans de nombreux pays. La crise a également accéléré la transition du secteur vers les énergies vertes. Les majors pétrolières britanniques BP et Royal Dutch Shell ont ainsi adopté de nouvelles stratégies "bas carbone". En mai, Total a dévoilé son objectif, similaire à ceux de ses deux concurrentes, d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050.

En septembre, le groupe tricolore a annoncé prévoir d'investir 3 milliards de dollars par an dans les énergies renouvelables et l'électricité au cours des dix prochaines années, contre 2 milliards d'euros par an actuellement. Total compte notamment investir lourdement dans le solaire et l'éolien. Fin septembre, le groupe a renforcé sa position sur le marché espagnol en signant un accord avec le groupe Ignis pour le développement de 3,3 gigawatts (GW) de projets solaires situés à proximité de Madrid et en Andalousie. Ce mois-ci, le groupe français a annoncé avoir pris une participation de 20% dans le projet pilote de ferme éolienne flottante Eolmed, situé au large de Gruissan dans l'Aude. Il a également créé une coentreprise dans l'énergie solaire avec Adani Green Energy Limited (AGEL), la filiale d'énergies renouvelables du conglomérat indien Adani.

Tous ces projets démontrent que la course aux énergies renouvelables est aujourd'hui bel et bien lancée. Les principaux acteurs de l'industrie énergétique cherchent tous à se positionner en première ligne de la révolution verte. BP a ainsi acquis les participations du groupe norvégien Equinor dans deux parcs éoliens en mer aux Etats-Unis pour un montant relativement élevé de 1,1 milliard de dollars. Shell, qui prévoit de supprimer jusqu'à 9.000 emplois, élabore une nouvelle stratégie qui, selon la presse, pourrait comprendre une baisse de 40% de ses investissements dans la production pétrolière et gazière.

L'engagement de Total dans le solaire et l'éolien est sérieux et l'alliance conclue avec Google Cloud en constitue une nouvelle preuve. Alors que Joe Biden, le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine, propose d'installer 500 millions de panneaux solaires aux Etats-Unis au cours des cinq prochaines années et que la Chine pourrait elle aussi prévoir d'accroître les installations dans son prochain plan quinquennal, le nouvel outil de Total et son expertise dans l'énergie solaire le placent en bonne position pour profiter de l'engouement pour les énergies vertes.

