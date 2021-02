Eolien offshore au Royaume-Uni : Total et GIG remportent une concession sur fonds marins pour développer ensemble un projet éolien offshore de 1,5 GW

Regulatory News:

Une joint-venture 50/50 entre Total et Green Investment Group (GIG), une filiale du groupe Macquarie, a obtenu une concession sur les fonds marins britanniques dans la zone « Eastern Regions », à l’issue du quatrième cycle d’attribution de concessions pour le développement de projets éoliens offshore du Crown Estate (Domaine royal).

Le projet, qui sera implanté au large des côtes de la région d’East Anglia, pourrait fournir jusqu'à 1,5 gigawatt (GW) d'électricité renouvelable. Il représente pour les deux entreprises un investissement significatif à un stade initial de développement dans le secteur de l’éolien offshore.

Ce projet permettra également :

De favoriser fortement la création d’emplois dans le secteur des énergies renouvelables au Royaume-Uni et jouer un rôle critique en permettant au pays d’atteindre son objectif de neutralité carbone.

Aux deux partenaires de se développer au Royaume-Uni, le marché européen le plus mature pour l'éolien offshore offrant des perspectives de croissance régulière et une voie d'accès claire au marché.

GIG et Total sont tous deux des développeurs et des investisseurs mondiaux dans le domaine des énergies renouvelables et apportent au projet une expertise et des capacités techniques importantes, ainsi qu'un historique de développement réussi. GIG a soutenu l'exploitation de près de 50 % de la capacité éolienne offshore du Royaume-Uni[1]. Total continue d’asseoir une position forte dans le domaine en tirant parti de son activité industrielle de longue date au Royaume-Uni et en ligne avec son investissement dans le projet Seagreen de 1,1 GW au large de la côte Est de l’Écosse, ainsi qu’Erebus, un projet de démonstration offshore flottant dans la mer Celtique.

« Total se réjouit d’avoir reçu 1,5 GW dans le cadre du 4e Round éolien offshore du Crown Estate. Cela nous permettra de soutenir les objectifs de transition énergétique du Royaume-Uni. Ce projet est notre développement d’énergie renouvelable le plus conséquent en Europe à ce jour et constitue un jalon important dans notre ambition d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 », explique Julien Pouget, Senior Vice President Renewables chez Total. « Ce succès est redevable à notre expertise historique en offshore britannique et ouvre la voie à une diversification de notre offre d’énergie dans le pays, en adéquation avec notre stratégie de devenir un acteur multi-énergies. »

Mark Dooley, Global Head de Green Investment Group, a déclaré : « Avec cet investissement, nous poursuivons notre mission d’accélérer la transition énergétique du Royaume-Uni et d’établir l’éolien offshore comme le pilier de son nouveau système énergétique bas-carbone. Forts de notre expérience en tant que l'un des principaux investisseurs du pays dans le domaine de l'éolien offshore, cela représente une augmentation significative de notre engagement dans le secteur de l'éolien offshore au Royaume-Uni.

Ceci s'ajoute à notre portefeuille croissant de développements d'énergies renouvelables en Europe et porte notre portefeuille mondial de développement d'éoliennes en mer à plus de 13 GW. »

Total et GIG ont obtenu cette concession pour une redevance annuelle de 83 k£ par MW/an, pendant la phase de développement. Une Habitat Regulations Assessment (équivalent d’une Évaluation appropriée des incidences), estimant l’impact possible du projet sur les sites de conservation de la nature dans la zone attribuée, va à présent être réalisée. Sous réserve de la conclusion positive de ce processus, les accords de concession finaux seront signés courant 2022.

Total, les renouvelables et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, Total développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité avec l’ambition qu’il représente 40 % du mix de ses ventes en 2050. Fin 2020, la capacité brute de production d’électricité de Total était de l’ordre de 12 GW, dont près de 7 GW d’énergie renouvelable. Ayant pour objectif d’atteindre 35 GW de capacités de production d’origine renouvelable d'ici 2025, Total entend poursuivre le développement de ses activités pour devenir l’un des leaders mondiaux des énergies renouvelables.

À propos de Green Investment Group

Green Investment Group (GIG), une filiale du groupe Macquarie, est spécialisé dans l’investissement, le développement de projets et la réalisation d’infrastructures vertes, le conseil en matière d’impacts écologiques et la gestion de portefeuille d’actifs. Son expérience, son expertise et sa capacité en font un leader mondial dans l’investissement et le développement verts, qui se consacre à accélérer la transition verte. Pour de plus amples informations, consultez greeninvestmentgroup.com et macquarie.com.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

