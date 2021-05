Espagne : Total signe un contrat d'achat d'électricité renouvelable de 45 MW avec Merck1

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT):

Total et MSD, société connue sous le nom de Merck & Co. ont signé un important contrat d’achat d’électricité (corporate power purchase agreement ou CPPA), aux termes duquel Total fournira 90 GWh par an d’électricité renouvelable sur une période de 10 ans. L’électricité proviendra de projets de centrales solaires d’une capacité de 45 MW, issus du portefeuille de Total en Espagne, dans la région de Castilla la Mancha.

Dans le cadre de son ambition d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, ensemble avec la société, Total soutient activement ses clients et ses partenaires dans leurs efforts pour réduire l’intensité carbone de leurs activités, et les accompagne dans leur transition énergétique.

Fort de son expertise dans le développement, la construction et l’exploitation de projets d’énergie renouvelable, Total a été choisi comme partenaire de confiance pour contribuer à l’ambition de MSD de s’approvisionner à 100% en électricité d’origine renouvelable.

« Cet accord avec MSD contribue à sécuriser les revenus de nos projets solaires dans la région de Castilla La Mancha en Espagne et ouvre la voie au lancement de la construction de nouveaux sites », a déclaré Julien Pouget, directeur Renewables de Total. « Notre portefeuille mondial de projets renouvelables fait de nous l’un des acteurs clés pour fournir de l’électricité verte aux entreprises désireuses de décarboner leur consommation d’électricité et ainsi réduire leur empreinte carbone afin d’accélérer la transition vers un monde neutre en carbone. »

« Ce contrat est un grand pas en avant pour permettre à MSD de remplir son engagement en faveur du développement durable, en injectant une énergie décarbonée dans le réseau espagnol et en réduisant l’impact environnemental de ses opérations en Europe. En tant qu’entreprise vouée à la santé humaine et animale, nous considérons que notre stratégie en matière d’énergie renouvelable est une part intégrante de la mission de MSD : sauver et améliorer des vies », a déclaré Susanna Webber, vice-présidente senior du Global Supplier Management Group et directrice générale Achats de MSD.

Total, les renouvelables et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, Total développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité destiné à représenter 40 % du mix de ses ventes en 2050. Fin 2020, la capacité brute de production d’électricité de Total était de l’ordre de 12 GW, dont 7 GW d’énergie renouvelable. Total entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des énergies renouvelables.

1 Société aussi connue sous le nom de MSD (Merck & Co. Inc. de Kenilworth, New Jersey, aux Etats-Unis et au Canada)

