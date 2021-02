Gaz Naturel pour Véhicules : Total et Sigeif Mobilités inaugurent la plus grande station GNV et bioGNV de France

Paris, 12 février 2021 - Total a inauguré la plus grande station de France exclusivement dédiée au Gaz Naturel pour Véhicules (GNV) et au bioGNV, à l'occasion de la visite sur site de Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué aux Transports. Située en plein cœur de la plateforme logistique du deuxième port fluvial d'Europe à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), cette station est désormais ouverte 24h/24 aux professionnels comme aux particuliers et sera exploitée par Total pour les 10 prochaines années.

Attribuée par Sigeif Mobilités (société d'économie mixte locale créée par le Sigeif et la Caisse des Dépôts) à l'issue d'un appel d'offres, cette concession accompagne le développement des nouvelles mobilités en Île-de-France et devient ainsi un point stratégique d'avitaillement en GNV et bioGNV, pour le Grand Paris et au-delà.

Cette station à la marque Total distribue du GNV sous forme de gaz naturel comprimé et est alimentée par le réseau de transport de GRTgaz en gaz haute pression, ce qui est une première en France. Elle est en mesure de distribuer jusqu'à 100% de bioGNV, ses utilisateurs ayant la possibilité de choisir - directement à la pompe et par contrat pour les professionnels - parmi plusieurs taux d'incorporation de biométhane.

« Cette ouverture de la plus grande station GNV et bioGNV de France est une fierté pour nos équipes. » indique Guillaume Larroque, Président de Total Marketing France. « L'ambition de Total est claire : devenir un leader de la distribution de GNV et bioGNV en Europe, avec 450 stations opérées d'ici 2025 dont 110 en France. Cette station est également un modèle pour nos futurs développements en Europe où Total s'est engagé à la neutralité carbone en 2050 ou avant, pour les produits énergétiques utilisés par nos clients. Notre objectif d'incorporation de 50% de biométhane à horizon 2025 y contribuera directement. »

Jean-Jacques Guillet, président de la Sem Sigeif Mobilités, se réjouit du lancement d'un nouveau maillon du réseau de stations GNV/bioGNV dont le Sigeif a pris l'initiative en 2014 : « Cette station au sein du port de Gennevilliers est une infrastructure essentielle dans le cadre du plan d'amélioration de la qualité de l'air en Île-de-France. Les entreprises du port ont ainsi la possibilité d'utiliser un carburant propre pour la desserte urbaine de Paris et des communes de l'ouest parisien concernées par la zone à faible émission qui se met en place ».

Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué chargé des Transports, a déclaré : « Je salue cette ouverture de la plus grande station française d'avitaillement en GNV et bioGNV pour poids lourds. Les entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs sont en recherche constante de solutions alternatives au diesel dans le cadre d'un mix énergétique. L'avantage des technologies GNV et bioGNV, outre les baisses d'émissions de CO 2 conséquentes, est que l'offre est d'ores et déjà largement disponible sur les différents segments. Nous avons renouvelé le dispositif de soutien à ces véhicules jusqu'à fin 2024, afin de donner de la visibilité aux entreprises et de leur permettre d'engager cette transition. »

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, présidente d'Île-de-France Mobilités déclare « La réduction des nuisances liées au trafic routier est un enjeu de santé publique pour la protection de l'environnement et le climat. Je suis très fière que la Région Ile-de-France en ait fait une de ses priorités et ait contribué à la création de la station Total- Sigeif Mobilités sur le port de Gennevilliers, la plus grande construite en France. Son raccordement au réseau de transport de gaz et sa proximité avec ses clients logisticiens et avec le futur projet d'unité de méthanisation de bio-déchets que nous soutenons en font un cas d'école de l'économie circulaire. La Région accélère le développement de l'usage du GNV et du bioGNV pour les camions et les véhicules utilitaires en Ile-de-France, à la fois à travers sa participation à la Sem Sigeif Mobilités, mais également par une politique ambitieuse de soutien à l'acquisition de véhicules pour les petites entreprises. Enfin, elle montre l'exemple avec la transition énergétique du parc bus d'Ile-de-France Mobilités ».

Le développement de cette station et son ouverture à tout public roulant déjà au GNV, va compléter le réseau de Total déjà existant en France et permettre à un nombre croissant de professionnels du transport et de la logistique de la région parisienne de se convertir au GNV dans des conditions optimales. Total va ainsi les accompagner dans le basculement vers le GNV et le bioGNV de leurs parcs de véhicules (poids-lourds, bus, cars, bennes à ordures, véhicules utilitaires, …).

Contenus vidéos sur http://www.total.fr/pro/decouvrez-la-station-total-sigeif-mobilites-gnv-gennevilliers

À propos de Total Marketing France

Total Marketing France est la filiale de Total dédiée aux activités opérationnelles du Groupe en France métropolitaine. Ses 6 600 collaborateurs sont en charge de l'exploitation du Réseau des 3 500 stations-service TOTAL, TOTAL Access et ELAN, du développement de solutions multi-énergies pour la mobilité (bornes de recharge pour véhicules électriques, GNV, …), de l'approvisionnement et de la commercialisation en carburants à destination des professionnels et des particuliers, de la vente des fiouls domestique et industries, de la commercialisation des lubrifiants automobiles ainsi que des activités de services énergétiques. Ils mettent tout en œuvre pour être proches de leurs clients, vivre au rythme de leurs besoins en énergie, leur proposer les solutions les plus économiques et les plus innovantes afin d'être un acteur multi-énergies privilégié sur les marchés de la mobilité et du chauffage en France.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l'énergie responsable.

À propos du Sigeif

Le Sigeif (Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité́ en Île-de-France) est le plus grand syndicat d'énergie de France. Fédérant 186 collectivités (5,6 millions d'habitants) adhérentes pour le gaz, dont 63 pour l'électricité, le Sigeif assure une mission de service public pour l'organisation et le contrôle de la distribution de l'énergie. Pionnier de la mobilité durable (bioGNV, hydrogène et électrique), il s'engage également dans la production de biogaz (méthanisation) et d'électricité verte (photovoltaïque). Il coordonne par ailleurs un groupement d'achat de gaz et de services d'efficacité énergétique pour le compte de 500 membres. Plus d'information sur http://www.achat-gaz.fr/ ou http://www.sigeif.fr/ et sur twitter : @sigeif75

À propos de la Sem Sigeif Mobilités

La Sem Sigeif Mobilités, société d'économie mixte au capital de 5 000 000 d'euros, est détenue actuellement par sept actionnaires : le Sigeif (Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité́ en Île-de-France), la Caisse des dépôts, le conseil régional d'Île-de-France, GRTgaz Développement, le Syctom (Agence métropolitaine des déchets ménagers), le Siaap (Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne), et le Siom (Syndicat intercommunal des ordures ménagères de la vallée de Chevreuse).

