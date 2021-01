Inde : Total acquiert auprès d'Adani une participation de 20% dans le 1er développeur solaire au monde

Regulatory News :

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) annonce l’acquisition d’une participation minoritaire de 20% dans Adani Green Energy Limited (AGEL) auprès du groupe Adani.

Cette transaction marque le renforcement du partenariat entre les groupes Adani - le plus grand conglomérat privé indien dans le domaine de l’énergie et des infrastructures - et Total dans les domaines de la transition énergétique et de l’énergie verte en Inde. Cette prise de participation dans AGEL est une nouvelle étape dans cette alliance stratégique qui couvre les investissements dans les terminaux GNL, la distribution de gaz et les renouvelables en Inde. Il s’inscrit dans l’engagement, tant d’Adani que de Total, d’être des acteurs majeurs de l’économie durable et d’aider l’Inde dans son plan de développement des énergies renouvelables.

En 2018, Total et Adani se sont lancés dans un partenariat dans le domaine de l’énergie, concrétisé pour Total par une prise de participation dans Adani Gas Limited pour la distribution de gaz en Inde avec les investissements associés dans les terminaux de GNL et la commercialisation du gaz.

Dans le cadre de ce partenariat, il était convenu que Total et Adani élargiraient leur alliance à l’ensemble des énergies renouvelables. Ainsi Total et Adani se sont mis d’accord pour que Total acquiert une participation de 50% dans un portefeuille solaire en opération de 2,35 GWac détenu par AGEL et une participation de 20% dans cette société, pour un montant global de 2,5 milliards de dollars. Avec cette participation minoritaire de 20% dans AGEL, Total disposera d’un siège au conseil d’administration de cette société.

AGEL, lancée en 2015 avec le plus grand projet de site solaire au monde situé à Kamuthi, Tamil Nadu (648 MW) est devenu le premier développeur solaire au monde. Aujourd’hui, AGEL dispose d’une capacité de renouvelables contractée de plus de 14,6 GW dont 3 GW en opération, 3 GW en construction et 8,6 GW en développement. AGEL a pour objectif d’atteindre 25 GW de capacité de génération électrique à partir de renouvelables en 2025.

Le partenariat avec AGEL dans les renouvelables en Inde contribuera à l’atteinte par Total de son objectif de 35 GWp de capacités brutes de renouvelables en 2025 et de croissance de 10 GWp par an au-delà.

A cette occasion, Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total, a déclaré : « Cet accord marque le renforcement de notre alliance avec le groupe Adani en Inde et souligne notre vision commune de l’importance que représente l’accès à l’énergie bas-carbone en Inde. Notre prise de participation dans AGEL est une étape majeure dans la stratégie mise en place avec Adani dans les renouvelables en Inde. Compte tenu de la taille de son marché, l’Inde est le pays privilégié pour mettre en œuvre notre stratégie de transition énergétique basée sur les 2 piliers que sont les renouvelables et le gaz naturel. »

M. Gautam Adani, Chairman du Groupe Adani a ajouté : « Nous sommes ravis d’approfondir notre alliance stratégique avec Total, un acteur global de l’énergie, et de l’accueillir comme actionnaire dans Adani Green Energy Limited. Nous avons une vision partagée du développement des renouvelables à des prix abordables pour permettre une transformation énergétique durable en Inde. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler ensemble afin de réaliser la vision de l’Inde d’atteindre 450 GW de capacité à partir de renouvelables d’ici 2030. »

Total, les renouvelables et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, Total développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité avec l’ambition qu’il représente 40% du mix de ses ventes en 2050. Fin 2020, la capacité brute de production d’électricité de Total était de l’ordre de 12 GW, dont près de 7 GW d’énergie renouvelable. Ayant pour objectif d’atteindre 35 GW de capacités de production d’origine renouvelable d'ici 2025, Total entend poursuivre le développement de ses activités pour devenir l’un des leaders mondiaux des énergies renouvelables.

À propos d’Adani Green Energy Limited (AGEL)

Adani Green Energy Limited (AGEL) est une filiale du groupe Adani qui possède 14,6 GW de projets d'énergie renouvelable en exploitation, en construction ou attribués, destinés à des contreparties de première qualité. AGEL a été classée comme le premier détenteur mondial d'actifs de production d'énergie solaire par Mercom Capital. L'entreprise vise à atteindre 25 GW d'énergie renouvelable d'ici 2025 et s'est engagée à contribuer aux objectifs de la COP21 en Inde.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

***

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210117005056/fr/