Le Président de la République inaugure L'Industreet : Total s'engage pour la formation et l'emploi des jeunes

Emmanuel Macron, Président de la République, a inauguré aujourd’hui à Stains (Seine-Saint-Denis) avec Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT), L’Industreet, le campus imaginé et financé par la Fondation Total, à destination des jeunes de 18 à 25 ans, avec ou sans qualification. Ce campus, gratuit, formera jusqu’à 400 jeunes par an aux métiers de l’industrie du futur. Malgré le Covid-19, ce sont d’ores et déjà plus de 60 jeunes qui ont débuté leur formation à L’Industreet depuis novembre 2020.

Cette initiative apporte une réponse concrète au défi du chômage des jeunes, alors que plus de 200 000 postes sont à pourvoir dans l’industrie en France. L’industrie est un secteur en pleine évolution par la robotisation et la digitalisation et un vivier d’opportunités pour les jeunes qui cherchent leur voie professionnelle.

« Je suis honoré et fier d’accueillir le Président de la République pour inaugurer aujourd’hui L’Industreet. Ce campus est la preuve tangible de l’engagement de Total pour l’emploi et la formation des jeunes. L’Industreet s’adresse en priorité à ceux qui sortent du système scolaire sans qualification et cherchent leur voie professionnelle, vers des filières industrielles qui recrutent. A ce titre, nous avons pensé L’Industreet comme une véritable référence dans la formation des jeunes aux métiers de l’industrie de demain, avec un objectif affiché : un jeune, un emploi », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. « Je souhaite remercier personnellement tous ceux qui ont relevé ce défi collectif pendant deux ans : l’équipe projet et pédagogique ainsi que les acteurs de l’insertion, de l’emploi et de la formation en collaboration avec les branches professionnelles, les collectivités locales et l’Etat, sans le soutien duquel ce projet n’aurait pas vu le jour aussi rapidement ».

L’objectif : un jeune, un emploi

L’Industreet permettra aux jeunes d’acquérir un certificat professionnel, reconnu par l’Etat, dans 5 filières qui recrutent (ligne de production automatisée, inspection et contrôle non destructif, terminaux de distribution d’énergie, numérisation des installations industrielles, entretien multiservice robots-assistés), à l’issue d’une formation gratuite de 12 à 18 mois.

L’approche pédagogique innovante propose un enseignement à la fois théorique, technique et immersif en entreprise, ainsi que l’acquisition des savoir-être nécessaires pour s’intégrer en milieu professionnel. Les parcours sont individualisés, ce qui donnera la possibilité aux jeunes d’intégrer L’Industreet à tout moment de l’année. A l’issue de sa formation, l’objectif de L’Industreet est que chaque jeune trouve un emploi dans l’industrie, poursuive ses études ou se lance dans l’entreprenariat.

Le principe : une formation gratuite et accessible à tous

Ni profil type, ni diplôme ne sont requis pour entrer à L’Industreet : le campus s’adresse aux jeunes qui cherchent leur voie. Total a également l’ambition d’y former autant de femmes que d’hommes et de dépasser ainsi les préjugés qui persistent sur les métiers de l’industrie. Les jeunes, issus de toutes les régions de France, peuvent candidater sur le site www.lindustreet.fr.

Un lieu de vie et d’apprentissage

Avec ses 11 000 m2 dédiés à l’apprentissage, le campus est conçu comme un véritable lieu de vie : 3 ateliers de 1000 m2, 400 m2 dédiés à la digitalisation, une aire extérieure de 1000 m2 et des solutions de résidences étudiantes. Le campus est également directement accessible en transports en commun avec le RER D et le tram T11 à proximité immédiate du site. Le projet est conçu avec une empreinte carbone basse et il est certifié HQE Bâtiment Durable. L’installation de panneaux photovoltaïques permet d’assurer une partie de la consommation en électricité du site de L’Industreet.

L’Industreet en 5 dates clefs :

- Septembre 2017 : genèse du projet L’Industreet

- Novembre 2019 : pose de la 1ère pierre

- Juin 2020 : début des candidatures en ligne pour intégrer L'Industreet

- Novembre 2020 : rentrée des premiers jeunes

- Mars 2021 : inauguration de L’Industreet

A propos de L’Industreet

L’Industreet, le campus des nouveaux métiers de l’industrie, a ouvert ses portes à Stains fin 2020. A terme, il accueillera gratuitement environ 400 jeunes de 18 à 25 ans, avec ou sans qualification, qui n’ont pas trouvé leur place dans le système traditionnel. Il propose une pédagogie innovante et globale, des parcours personnalisés et des projets concrets. L’objectif ? Permettre à chacun, fille ou garçon, d’accéder à l’emploi dans un secteur qui recrute. L’Industreet est une initiative de Total Foundation en faveur de la formation et de l’emploi des jeunes.

A propos de Total Foundation

Le programme Total Foundation recouvre les actions de solidarité menées chaque jour dans le monde par Total, ses filiales et sa Fondation d’entreprise. Le Groupe souhaite ainsi participer au développement de ses territoires d’ancrage en accompagnant plus particulièrement les jeunes. Avec ses partenaires, il agit à travers quatre axes : l’Éducation et l’insertion des jeunes ; la Sécurité routière ; le Climat, les littoraux et les océans ; le Dialogue des cultures et le patrimoine. Total Foundation s’inscrit dans l’engagement sociétal du Groupe et contribue à son ambition de devenir la Major de l’énergie responsable.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

