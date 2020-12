Mobilité électrique à Paris : c'est Total !

Total vient de remporter l'appel d'offres de la Ville de Paris pour la modernisation et l'extension de son parc de bornes de recharge électrique pour véhicules. Un succès qui couronne une année faste pour Total dans le domaine de la mobilité électrique et l'occasion pour Alexis Vovk, Directeur Général de la branche Marketing & Services, de revenir sur la stratégie du Groupe dans ce secteur en pleine croissance.

En quoi consiste le contrat remporté auprès de la Ville de Paris ?

Alexis Vovk : Total se voit confier la gestion, pour 10 ans, du réseau public de stations de recharge électrique de Paris. Cette concession de services couvre la fourniture, l'installation et l'exploitation technique et commerciale d'un réseau qui comprendra à terme environ 2 300 points de recharge. Après Amsterdam, Bruxelles et Londres, c'est une nouvelle grande agglomération européenne qui choisit l'expertise de Total pour accompagner l'évolution des mobilités de ses concitoyens.

En quoi la mobilité électrique est-elle un marché en croissance pour Total ?

A.V. : C'est une évidence, nos modes de mobilité ont amorcé une mutation profonde, largement illustrée par l'émergence de l'électromobilité. Tirée par les réglementations qui visent à décarboner les transports, tant au niveau des Etats qu'au niveau des municipalités, cette tendance va rapidement s'accélérer : 5 % des véhicules européens seront électriques en 2025, 20 % dès 2030, et on estime que cette part atteindra 95 % d'ici 2050. Nous engager dans cette révolution et accompagner nos clients dans cette nouvelle forme de mobilité est donc un formidable levier d'action pour le Groupe, en accord avec notre ambition d'atteindre la neutralité carbone en Europe pour l'ensemble de notre production et des produits énergétiques utilisés par nos clients à horizon 2050.

Quelle sera la stratégie adoptée pour nous développer les activités de Total dans ce domaine ?

A.V. : Pour l'instant, nous nous focalisons sur le marché européen où la demande d'infrastructures dédiées va croître rapidement et où nous sommes déjà un acteur majeur du réseau de distribution. Tout l'enjeu sera de permettre à nos clients, particuliers comme professionnels, d'accéder à une offre en points de recharge qui corresponde à leurs besoins : sur leur lieu de travail, dans l'espace public, dans les zones commerciales ou dans notre réseau de stations-service. Pour déployer ces offres et mailler peu à peu les territoires, nous visons, comme nous avons commencé à le faire cette année, de prendre position dans les grands pôles urbains puis de jalonner les grands axes routiers de chargeurs haute puissance. Notre objectif est ainsi d'opérer 150 000 points de recharge en Europe en 2025, incluant 300 stations-service équipées de bornes haute puissance sur notre réseau. Dans ce sens, l'accompagnement, dans leur transition vers l'électromobilité, de nos trois millions de clients porteurs de cartes* est aussi une base solide sur laquelle capitaliser et un axe prioritaire de notre développement. Plus largement, le modèle intégré du Groupe est un réel atout pour faire de Total un acteur incontournable de l'électromobilité : depuis la production d'électricité via la branche Gas, Renewables & Power, en passant par la fabrication de batteries électriques pour véhicules avec notre filiale Saft jusqu'à l'offre complète de solutions que nous proposons à nos clients au Marketing & Services, Total est capable de servir ses clients sur toute la chaîne de valeur de la mobilité électrique.

* via l'offre Total Mobility, une solution de gestion de flottes et d'offres de mobilité à destination des professionnels de la route.