Norvège: la principale usine de liquéfaction du gaz en Europe fermée durablement

Oslo (awp/afp) - La principale usine de liquéfaction du gaz naturel en Europe, celle de Hammerfest dans le nord de la Norvège, restera fermée pour une période pouvant aller jusqu'à 12 mois après un incendie fin septembre, a indiqué lundi son exploitant, le groupe norvégien Equinor.

Le feu s'était déclaré dans une turbine de l'usine le 28 septembre, entraînant l'évacuation des personnels. Il avait fait rage pendant près de six heures, sans faire de blessés.

L'unité, située sur l'îlot de Melkøya, liquéfie le gaz naturel produit à 145 km de là sur le gisement offshore Snøhvit, où le français Total est partenaire. Ce processus permet de charger le gaz à bord de méthaniers susceptibles de l'acheminer vers des destinations lointaines et de s'affranchir des contraintes posées par les gazoducs.

Premier gisement d'hydrocarbures à être entré en exploitation en mer de Barents en 2007, Snøhvit, qui a extrait 7,3 milliards de m3 de gaz l'an dernier, a aussi suspendu sa production à la suite de l'incendie.

"Des évaluations des dommages causés le 28 septembre par l'incendie (...) suggèrent que l'usine de GNL (gaz naturel liquéfié) restera fermée jusqu'à 12 mois pour réparations", a indiqué lundi Equinor dans un communiqué.

Sa réouverture pourrait devoir attendre jusqu'au 1er octobre 2021, a précisé le groupe.

L'Autorité de sécurité pétrolière norvégienne (PSA), la police et Equinor ont chacun lancé leur propre enquête sur les circonstances de l'incendie.

Outre Equinor et Total qui en détiennent respectivement 36,8% et 18,4%, le gisement Snøhvit regroupe la société d'Etat norvégienne Petoro (30%), le groupe indépendant Neptune Energy (12%) et l'allemand Wintershall Dea (2,8%).

afp/al