Objectifs de Développement Durable des Nations Unies : Total classé dans le top 3 mondial par BloombergNEF

BloombergNEF a publié le 13 avril 2021 sa première étude sur la prise en compte par les entreprises des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Avec une note de 97/100, Total se classe n°3 mondial, parmi les 4 secteurs d’activité étudiés1, et n°1 dans son secteur.

Cette étude « UN Sustainable Development Goals for companies : primer » évalue les entreprises à partir d’une analyse de 10 catégories de critères, en matière d’intégration des ODD dans leur stratégie, en matière d’identification de leurs impacts prioritaires et en matière d’objectifs de progrès. L’évaluation prend aussi en compte la transparence du reporting associé.

Dès 2016, Total s’est engagé à contribuer à la réalisation des ODD et à les utiliser comme un cadre de référence pour mieux mesurer et prioriser l’ensemble de ses impacts. Le Groupe a également fait partie des entreprises pionnières sur le reporting associé aux ODD en contribuant aux travaux de la plateforme créée en 2017 par l’UN Global Compact et la Global Reporting Initiative (GRI).

« Total est résolument engagé dans une transformation qui répond aux enjeux de l’agenda du développement durable : lutter contre le réchauffement climatique, agir et apporter des solutions concrètes pour une transition juste. Total souhaite être une référence en matière d’engagement pour les Objectifs de Développement Durable et je me réjouis que la mobilisation de nos équipes soit reconnue dans ce premier classement » a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de Total.

L’étude de Bloomberg reconnaît ainsi la mise en cohérence de la stratégie business du Groupe avec des objectifs en matière de climat clairement énoncés (ODD 13), la transformation du Groupe vers une compagnie multi-énergies avec des réalisations concrètes en matière d’énergies bas carbone (ODD 7), et la prise en compte de l’empreinte économique et sociale du Groupe avec sa capacité d’influence, notamment sur sa chaîne d’approvisionnement (ODD 8). Elle souligne par ailleurs l’effort de transparence à travers la publication d’un reporting détaillé dédié aux ODD.

Total considère que la transparence est un principe essentiel pour construire des relations de confiance avec ses parties prenantes et inscrire le Groupe dans une démarche de progrès continue. Total veille à rendre compte de sa performance sur la base des différents cadres de reporting communément utilisés en matière d’ESG. Outre les ODD, la compagnie se réfère aux standards de la GRI (Global Reporting Initiative) et de SASB (Sustainability Accounting Standards Board), aux indicateurs « Core » proposés par le World Economic Forum et suit par ailleurs les recommandations de la TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) pour son reporting sur le climat.

L’ensemble des reportings de Total sont disponibles sur son site Sustainable Performance dédié à ses engagements et politiques en matière de développement durable : https://www.sustainable-performance.total.com/fr/reporting/standards-de-reporting/objectifs-de-developpement-durable

Au sujet des Objectifs du Développement Durable

Les Nations unies et ses États membres ont adopté en 2015 les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) qui forgent un cadre de référence à l’horizon 2030 pour répondre aux défis globaux de la pauvreté, de la protection de la planète, de paix et de prospérité. Par leurs moyens financiers et capacité d’innovation, les entreprises sont appelées à contribuer à cet agenda pour résoudre collectivement les enjeux du développement durable.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

1 L'étude a été menée sur quatre secteurs : Pétrole et Gaz, Production Electrique, Mines et Métaux, Biens de Consommation.

