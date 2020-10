Renouvelables : Total fait son entrée dans l'éolien flottant en France

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) devient actionnaire à 20 % du projet pilote de ferme éolienne flottante Eolmed situé en Méditerranée, au large de Gruissan et à proximité de Port-La-Nouvelle (Occitanie).

Attribué en juillet 2016, ce projet, composé d’une capacité de 30 mégawatts (MW), a pour objectif d’accélérer la mise au point d’une technologie d’éolien flottant. Aux côtés de Qair, développeur historique et actionnaire majoritaire du projet, et de ses partenaires locaux, Total apporte son expérience dans la conception, le déploiement et l’exploitation d’installations en milieu marin tout au long de leur cycle de vie.

Total continue ainsi de renforcer ses positions sur le secteur naissant de l’éolien marin flottant dont il veut être un des leaders mondiaux. Le Groupe est aujourd’hui présent en Corée du Sud avec un portefeuille de 2 gigawatts et au Royaume-Uni avec le projet Erebus de 100 MW qui vient de se voir attribuer les droits exclusifs de développement sur sa zone.

« Cette annonce démontre encore une fois l’ambition et la volonté d’innovation du Groupe en matière d’énergies renouvelables. L’éolien marin flottant est un segment très prometteur dans lequel Total apporte notamment son expertise des installations offshore. Avec notre partenaire Qair, nous avons les atouts nécessaires pour relever les défis technologiques et financiers qui conditionneront les succès futurs. Je me réjouis que Total puisse contribuer à faire émerger cette nouvelle filière en France. », a déclaré Julien Pouget, Directeur Renewables de Total.

Louis Blanchard, Directeur Général de Qair ajoute « Le projet Eolmed s’inscrit au cœur de la stratégie de la Région Occitanie de développement des énergies renouvelables, activement soutenue par les partenaires locaux. Il témoigne également de l’ambition de Qair de devenir un acteur majeur dans l’éolien marin flottant en Europe. En s’adossant à un partenaire industriel français de renom pour ce projet innovant développé par nos équipes depuis 2016, Qair renforce son expertise technique pour la réalisation du projet Eolmed et pour les prochains projets éoliens flottants à venir ».

Total, les renouvelables et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, Total développe un portefeuille d’activités dans l’électricité, notamment renouvelable, avec l’ambition qu’il représente 40 % du mix de ses ventes en 2050. Fin 2020, la capacité brute de production d’électricité de Total sera de l’ordre de 12 gigawatts, dont environ 7 gigawatts d’énergie renouvelable. Ayant pour objectif d’atteindre 35 GW de capacités de production d’origine renouvelable d'ici 2025, Total entend poursuivre le développement de ses activités pour devenir l’un des leaders mondiaux des énergies renouvelables.

