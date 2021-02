TOTAL : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News :

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2020 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL SE (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 18 février 2021 au 24 février 2021 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 18.02.2021 309 446 36,961 11 437 389 XPAR 18.02.2021 - - - CEUX 18.02.2021 - - - TQEX 18.02.2021 - - - AQEU 19.02.2021 306 838 36,641 11 242 749 XPAR 19.02.2021 - - - CEUX 19.02.2021 - - - TQEX 19.02.2021 - - - AQEU 22.02.2021 300 200 37,478 11 250 959 XPAR 22.02.2021 101 000 37,485 3 786 020 CEUX 22.02.2021 - - TQEX 22.02.2021 - - AQEU 23.02.2021 292 893 38,268 11 208 362 XPAR 23.02.2021 99 066 38,274 3 791 606 CEUX 23.02.2021 - - - TQEX 23.02.2021 - - - AQEU 24.02.2021 435 704 38,577 16 807 964 XPAR 24.02.2021 89 429 38,525 3 445 289 CEUX 24.02.2021 - - - TQEX 24.02.2021 - - - AQEU Total 1 934 576 37,72 72 970 339

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

