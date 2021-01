TOTAL SE : AVIS DE REMBOURSEMENT EN DATE DU 25 JANVIER 2021

aux détenteurs des obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables au gré de TOTAL SE et portant intérêt à taux fixe réajustable pour un montant de €2.500.000.000

ISIN: XS 1195201931

Common Code: 119520193

Regulatory News:

TOTAL SE (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT):

Traduction FRANCAISE à titre d'information uniquement.

LA VERSION ORIGINALE EN ANGLAIS FAIT FOI.

AVIS EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE, conformément à la clause 6.2 (Optional Redemption) des termes et conditions des obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables au gré de TOTAL SE (précédemment TOTAL S.A., une société européenne (societas europaea) immatriculée en France au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 051 180) (l’« Emetteur »), portant intérêt à taux fixe réajustable émises par l’Emetteur le 26 février 2015 pour un montant total en principal de €2.500.000.000 (les « Obligations »), sous son programme d’émission obligataire Euro Medium Term Note de €23.000.000.000, tel que décrit dans le prospectus en date du 24 février 2015 (le « Prospectus »), que l’Emetteur choisit de rembourser la totalité des Obligations en circulation pour un montant de €296.687.000 (les « Obligations Remboursées ») en date du 26 février 2021 (la « Date de Remboursement »). Le présent avis est donné à titre irrévocable. Les termes en majuscules utilisés dans le présent avis et non définis ont la même signification que dans le Prospectus.

Le prix de remboursement des Obligations Remboursées sera égal au montant du principal, émis par incrément de €100.000, et des intérêts dus et tout arriérés d’intérêts dus (Arrears of Interest), y compris tout intérêts cumulés sur ces arriérés d’intérêts (Additional Interest Amounts) le cas échéant, sur les Obligations Remboursées à partir du 26 février 2020 jusqu’à, mais excluant, la Date de Remboursement (le « Prix de Remboursement »). Le Prix de Remboursement s’établit à €102.250,00 par incrément de €100.000.

En Date de Remboursement, les Obligations Remboursées seront aussitôt annulées.

Les identifiants ISIN et Common Code sont inclus dans le présent avis à titre purement indicatif et pour information des détenteurs enregistrés des Obligations. Aucune déclaration n’est faite quant à l’exactitude et la précision des identifiants ISIN ou Common Code tels qu’indiqués sur les Obligations ou dans ce présent avis. Aucune erreur ou omission de ces identifiants ne saurait impacter le remboursement des Obligations.

