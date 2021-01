TOTAL : a cédé une nouvelle participation au Nigeria

Total a cédé sa participation de 10 % dans le permis Oil Mining Lease (OML) 17 à la société nigériane TNOG Oil & Gas Limited, une entité affiliée à Heirs Holdings Limited et à Transnational Corporation of Nigeria Plc (Transcorp), pour un montant d'environ 180 millions de dollars, dont environ 150 millions de dollars ont été payés à la clôture de la transaction et le solde faisant l'objet de paiements différés. Le bloc a produit environ 2 500 barils équivalent pétrole par jour en quote-part Total en 2020.



" Cette transaction s'inscrit dans notre stratégie de gestion active de nos assets pour poursuivre l'amélioration de notre portefeuille ", a déclaré Jean Pierre Sbraire, directeur financier de Total.



Au Nigeria, Total détient une participation de 10 % dans plusieurs blocs onshore opéré par Shell Petroleum Development Company (SPDC, 30%), aux côtés de la Nigerian National Petroleum Corporation (55 %) et Nigerian Agip Oil Company Limited (5 %).



Depuis 2010, Total a cédé ses participations dans douze blocs terrestres à des sociétés nigérianes, répondant ainsi à l'objectif du gouvernement fédéral du Nigeria d'accroître la position des sociétés nationales dans le secteur.