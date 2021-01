TOTAL : a levé trois milliards d'euros sur le marché obligataire

Total a lancé une émission d'obligations subordonnées à durée indéterminée pour 3 milliards d'euros : 1,5 milliard d'euros avec un coupon de 1,625% et une option de remboursement à 7 ans; 1,5 milliard d'euros avec un coupon de 2,125% et une option de remboursement à 12 ans. Le groupe a indiqué que ces les fonds serviront à financer sa stratégie de croissance, notamment les acquisitions, dans les renouvelables, en particulier 1,7 milliard d'euros liés à l'acquisition des 20% d'intérêts dans la société indienne Adani Green Energy Limited.



Avec un coupon moyen pondéré de 1.875%, cette émission, qui a été très bien accueillie par les investisseurs, permettra au groupe de financer son développement dans les renouvelables à un coût du capital réduit.



Jean-Pierre Sbraire, directeur financier de Total, a commenté : " Le recours au marché des hybrides nous permet d'accéder à un coût du capital comparable à celui des " pure-players " dans les renouvelables et est donc adapté au financement de nos acquisitions dans ce secteur. Cette émission financera ainsi de manière très compétitive notre développement dans les renouvelables, au cœur de la stratégie de transformation de Total en une compagnie multi-énergie. "