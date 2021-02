TOTAL : cède des participations dans deux portefeuilles de projets renouvelables en France

Total, au travers de Total Quadran, fait entrer la Banque des Territoires et Crédit Agricole Assurances à hauteur de 50 % au capital de deux portefeuilles de projets renouvelables. Crédit Agricole Assurances prend une participation de 50% dans un portefeuille composé de 9 parcs éoliens (103 MW) et 44 centrales solaires (182 MW) pour une capacité totale de 285 MW (100%).



La Banque des Territoires prend une participation de 50% dans un portefeuille composé de 8 parcs solaires situés en Nouvelle-Calédonie pour une capacité totale de 53 MW (100%).



Ces cessions valorisent ces portefeuilles (représentant près de 340 MW) à une valeur d'entreprise d'environ 600 millions de dollars (100%).



Elles permettent de dé-risquer le portefeuille renouvelables du groupe, d'accélérer les cash-flows des projets et d'améliorer la rentabilité des capitaux investis.