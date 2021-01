TOTAL : découverte significative au Suriname

Total et son partenaire américain Apache ont réalisé une nouvelle découverte significative d'hydrocarbures sur le puits de Keskesi East-1 dans le Bloc 58, situé au large du Suriname. Celle-ci fait suite aux précédentes découvertes de Maka Central, Sapakara West et Kwaskwasi.



Le puits, foré dans une profondeur d'eau d'environ 725 mètres, a rencontré une colonne de 63 mètres nets d'hydrocarbures, dont 58 mètres nets de bonne qualité (huile, huile légère volatile et du gaz) dans des réservoirs campano-maastrichtiens et cinq mètres nets (huile volatile) dans des réservoirs santoniens, pour lesquels des opérations diagraphiques viennent d'être effectuées. Le forage se poursuit aux objectifs néocomiens.



" Nous sommes très heureux d'annoncer cette nouvelle découverte, qui confirme l'entière réussite de la première campagne d'exploration et vient renforcer le socle de ressources déjà découvertes, a déclaré Kevin McLachlan, directeur Exploration chez Total. Nous sommes aussi ravis, en tant que nouvel opérateur du bloc, de commencer les opérations d'appréciation visant à mieux caractériser les découvertes réalisées en 2020, tout en lançant un second programme d'exploration sur ce bloc prolifique en 2021. "



Total, avec une participation de 50%, a pris le rôle d'opérateur du Bloc 58 le 1er janvier 2021. Le navire de forage Noble Sam Croft sera démobilisé une fois achevées les opérations sur Keskesi East-1.