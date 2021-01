© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ENGIE 2.58% 13.505 7.87% TOTAL SE 0.37% 37.05 4.96%

Total et Engie ont signé un accord de coopération pour concevoir, développer, construire et exploiter le projet Masshylia, le plus grand site de production d'hydrogène renouvelable de France à Châteauneuf-les-Martigues en Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur.Situé au cœur de la bioraffinerie de Total à La Mède et alimenté par des fermes solaires d'une capacité globale de plus de 100 MW, l'électrolyseur de 40 MW produira 5 tonnes d'hydrogène vert par jour répondant aux besoins du processus de production de biocarburants de la bioraffinerie Total de La Mède, évitant 15 000 tonnes d'émissions de CO2 par an.Au-delà de cette première phase, de nouvelles fermes renouvelables pourront être développées par les partenaires pour l'électrolyseur qui a la capacité de produire jusqu'à 15 tonnes d'hydrogène vert par jour.Le projet Masshylia a été labellisé comme innovant et d'un grand intérêt pour la région par plusieurs institutions régionales (Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Métropole Aix-Marseille-Provence, Capenergies pôle de compétitivité). Il bénéficie du soutien d'acteurs locaux pour sa capacité à réduire les émissions de CO2 et démontrer les avantages économiques de l'hydrogène renouvelable ainsi que pour son intégration dans l'écosystème local et au niveau européen.Les deux partenaires visent un début de construction des installations en 2022, à l'issue de l'étude d'ingénierie avancée, en vue d'une production en 2024, sous réserve de la mise en place des soutiens financiers et autorisations publiques nécessaires. A cette fin, le projet a déjà déposé des demandes de subventions auprès des autorités françaises (AMI) et européennes (IPCEI, Fonds de l'innovation).