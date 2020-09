TOTAL et PSA donnent naissance à un " Airbus de la batterie électrique "

0

Le projet de création d'un "Airbus de la batterie électrique", dévoilée en janvier dernier prend corps. PSA et Total ont signé un accord pour la création d'une co-entreprise destinée à devenir un acteur majeur de la production de batteries en Europe dès 2023 : Automotive Cells Company (ACC). Total apportera son expertise en matière de R&D et d’industrialisation, et PSA sa connaissance du marché automobile et son expérience de la production en grande série.Ce projet s’appuie sur une R&D de pointe apportée notamment par Saft, filiale de Total, pour produire à compter de 2023 des batteries pour véhicules électriques.Les deux fleurons ne cachent pas leur ambition. L'objectif de la co-entreprise est de produire des batteries électriques capables d'équiper un million de véhicules par an en 2030, soit près de 10 % à 15 % du marché, selon leur estimation.Pour cela, Total et Peugeot avancent un budget à la hauteur du défi : 5 milliards d'euros d'investissement.ACC pourra compter sur le soutien des pouvoirs publics. Ils escomptent en effet des subventions des autorités françaises, allemandes et européennes pour un montant total de près d'1,3 milliard d'euros.Un centre de R&D à Bordeaux et un site pilote à Nersac, en Charente, sont déjà en phase de démarrage pour permettre la mise au point de nouvelles technologies de cellules lithium-ion de haute performance.A l'issue de cette phase de R&D, la production en série doit être lancée dans deux "GigaFactories", l'une à Douvrin, dans les Hauts-de-France, l'autre à Kaiserslautern en Allemagne.