TOTAL, lanterne rouge du CAC 40 à cause de "l'impossible Trinité"

En repli de 1,48% à 39,66 euros, Total accuse la plus forte baisse du CAC 40, pénalisé par Morgan Stanley. Ce dernier a dégradé sa recommandation sur le titre de Surpondérer à Pondérer en ligne à l'occasion d'une étude sur le secteur pétrolier européen intitulée "l'impossible Trinité". Le broker observe que la transition énergétique pose plusieurs problèmes aux majors. Du point de vue de la finance et de l'investissement, il en pointe deux. Premier problème, les groupes devront puiser dans leur trésorerie pour développer les énergies renouvelables.



Deuxièmement, les compagnies doivent investir un niveau de maintenance dans le pétrole et le gaz, tout en distribuant des dividendes encore importants. L'année dernière, le bureau d'études avons affirmé qu'il s'agissait d'une "impossible Trinité".



Les réductions de dividendes qui ont suivi ont enlevé une partie de la pression, mais cela reste un défi à long terme, en particulier avec les incertitudes qui pèsent sur l'avenir, souligne le courtier.



Par ailleurs, lors d'un entretien accordé à L'Express, le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, a affiché sa prudence concernant les cours du pétrole et l'ampleur de la reprise attendue. Selon lui, l'or noir est actuellement "relativement élevé" et risque de ne pas rester durablement à ce niveau. Il observe que le monde essaye de positiver mais ne distingue pas dans les chiffres de quoi se départir de sa prudence. En revanche, le patron prévient qu'en cas de redémarrage spectaculaire, l'offre de pétrole aurait du mal à suivre.