JPMorgan a relevé sa recommandation sur Total de Neutre à Surpondérer et revu à la hausse son objectif de cours de 50 à 51 euros. A l'occasion d'une étude sectorielle sur les majors pétrolières, le broker estime qu'on ne peut ignorer la sous-valorisation du groupe au regard de ses performances financières, et ce d'autant qu'il fait partie de la "best in class" en matière de transition énergétique.