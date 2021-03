TOTAL : Société Générale a relevé son objectif de cours

Société Générale a relevé son objectif de cours sur Total de 7% à 46 euros tout en maintenant sa recommandation d'Achat. Le broker a relevé ses prévisions 2021/2022 sur le pétrole et baissé celles sur le dollar. En conséquence, il a révisé à la hausse ses estimations de bénéfice par action et de génération de cash flow. Le bureau d'études continue de penser que Total est l'une des valeurs les performantes du secteur, mais qui se traite avec une ristourne par rapport à sa juste valorisation et alors qu'elle offre un rendement de 7%, entièrement couvert par du cash.



Le courtier table sur un cours du baril de Brent de 60 dollars en 2021, contre 46 dollars précédemment.



Pour 2022, il vise 60 dollars contre 55 dollars précédemment. L'analyste continue de prévoir 60 dollars au-delà.