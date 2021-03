TOTAL : confirme son cap sur la neutralité carbone

Total a confirmé que son conseil d'administration proposera aux actionnaires d'ancrer la transformation énergétique dans les statuts en modifiant la dénomination sociale en TotalEnergies SE. Le conseil présentera une résolution pour vote consultatif sur l'ambition de la société en matière de développement durable et de transition énergétique vers la neutralité carbone et ses objectifs à horizon 2030.



Cette résolution s'appuie d'une part sur la déclaration conjointe émise avec la coalition d'investisseurs Climate 100+ en mai 2020, d'autre part, sur la stratégie et les objectifs annoncés aux actionnaires par Total en septembre 2020 et relatifs à l'ambition de la société TotalEnergies.



Le conseil d'administration permet ainsi aux actionnaires d'exprimer leur avis sur la stratégie en matière de transition énergétique vers la neutralité carbone qu'il a arrêtée pour la Société, tenant compte de certaines attentes exprimées en ce sens et de l'irrecevabilité d'un projet de résolution relatif à cette stratégie qui serait présenté par des actionnaires dès lors qu'il s'agit d'un domaine de compétence propre du conseil d'administration.



A partir de 2021, un nouveau critère lié à la baisse des émissions indirectes dites Scope 3 liées à l'utilisation des produits énergétiques du groupe par ses clients en Europe sera introduit pour l'attribution d'actions de performance au PDG et à l'ensemble des dirigeants du groupe. En outre, le poids des critères relatifs à la stratégie de transformation de l'entreprise dans la rémunération variable du dirigeant mandataire social a été également renforcé.



La rémunération du dirigeant mandataire social au titre de l'exercice 2020 a baissé de 34% par rapport à celle de l'exercice 2019 en raison notamment de la décision du PDG de réduire volontairement de 25% sa rémunération fixe à partir du 1er mai 2020, au regard du contexte économique exceptionnel.



Dans le cadre du renouvellement du mandat du dirigeant mandataire social, le conseil a également mis à jour la politique de rémunération, inchangée depuis 2016, en planifiant la progression de son salaire fixe et de la composante long terme de sa rémunération assortie de nouvelles conditions de performances et de conservation pour soutenir son engagement long-terme.