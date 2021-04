TOTAL : la production de biocarburants aériens durables à La Mède a débuté

Total a démarré la production de biocarburants aériens durables en France grâce à sa bioraffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône) et à son site d'Oudalle (Seine-Maritime). Ces biocarburants aériens, produits à partir d'huiles de cuisson usagées, seront destinés aux aéroports français dès le mois d'avril 2021. La compagnie pétrolière produira également des biocarburants aériens durables en 2024 à partir de sa plateforme zéro pétrole de Grandpuits (Seine-et-Marne).



L'ensemble de ces biocarburants aériens durables seront produits à partir de déchets et résidus, issus de l'économie circulaire (graisses animales, huiles de cuisson usagées...). Total n'aura pas recours à des huiles végétales.



Total sera donc en mesure de répondre, à partir de ses sites de production en France, à l'évolution de législation française qui prévoit un mandat d'incorporation de 1% de biocarburants aériens dès 2022, puis un objectif de 2 % à horizon 2025 et de 5 % à horizon 2030.



Le développement des biocarburants aériens constitue un des axes de la stratégie de Total pour relever le défi de la neutralité carbone car ils contribuent à la réduction des émissions de CO2 du transport aérien.