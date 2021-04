TOTAL : le projet majeur du Lac Albert en Afrique sur les rails

Total et ses partenaires en Tanzanie et en Ouganda, dont le chinois CNOCC (China National Offshore Oil Corporation) ont signé les accords définitifs nécessaires au lancement du projet majeur de développement du Lac Albert. Ce dernier englobe les projets pétroliers amont de Tilenga et Kingfisher en Ouganda et la construction de l'oléoduc East African Crude Oil Pipeline (EACOP) en Ouganda et en Tanzanie. Le projet Tilenga, opéré par Total, et le projet Kingfisher, opéré par CNOOC, devraient atteindre une production cumulée de 230 000 barils par jour en plateau.



Les partenaires amont sont Total (56,67 %), CNOOC (28,33 %) et UNOC (15 %). La production des champs pétroliers en Ouganda sera acheminée jusqu'au port de Tanga, en Tanzanie, via l'oléoduc transfrontalier EACOP dont les actionnaires sont Total, UNOC, TPDC et CNOOC.



Les accords conclus hier comprennent le pacte d'actionnaires d'EACOP et le contrat de transport entre EACOP et les producteurs de pétrole du Lac Albert.



Ces accords ouvrent la voie au démarrage du projet de développement du Lac Albert. Les principaux contrats d'ingénierie, d'achat et de construction seront octroyés prochainement, et la construction pourra commencer. Les premières exportations de pétrole sont prévues pour début 2025.



Tous les partenaires s'engagent à mettre ces projets en œuvre de manière exemplaire et en prenant pleinement en considération les enjeux environnementaux et de biodiversité ainsi que les droits des communautés locales, selon les standards environnementaux et sociétaux les plus exigeants prônés par l'International Finance Corporation (IFC).

" Le développement de Tilenga et la construction de l'oléoduc EACOP sont des projets majeurs pour Total, cohérents avec notre stratégie de se concentrer sur des projets pétroliers à point mort bas tout en réduisant l'intensité carbone moyenne du portefeuille amont du Groupe. Ces projets seront d'importants créateurs de valeur pour l'Ouganda et la Tanzanie " a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total.



" Total prend pleinement en considération la sensibilité du contexte environnemental et les enjeux sociétaux qui entourent ces projets à terre. Notre engagement est de mettre en œuvre ces projets de manière exemplaire et en toute transparence ".