TOTAL : numéro un du secteur pour le respect des ODD, selon Bloomberg

Bloomberg a publié le 13 avril 2021 sa première étude sur la prise en compte par les entreprises des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Avec une note de 97/100, Total se classe n°3 mondial, parmi les 4 secteurs d'activité étudiés (Pétrole et Gaz, Production Électrique, Mines et Métaux, Biens de Consommation) et numéro un dans son secteur.



Cette étude " UN Sustainable Development Goals for companies : primer " évalue les entreprises à partir d'une analyse de 10 catégories de critères, en matière d'intégration des ODD dans leur stratégie, en matière d'identification de leurs impacts prioritaires et en matière d'objectifs de progrès. L'évaluation prend aussi en compte la transparence du reporting associé.