TOTAL : relance le projet Papua LNG

Après un report d'un an en raison de la crise sanitaire, le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée et Total, opérateur de Papua LNG, ont annoncé la remobilisation des équipes et des moyens nécessaires à la réalisation du projet. L'objectif est de lancer les études d'ingénierie de détail (FEED) début 2022 en vue d'une décision finale d'investissement en 2023. Cette évolution positive fait suite à la signature et confirmation de l'accord gaz (gas agreement) en 2019, à la signature de l'accord de stabilité fiscale et à l'octroi de la prolongation du permis en février 2021.



Patrick Pouyanné a déclaré : " Je suis honoré d'accueillir le vice-premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée au siège de Total à Paris pour aborder les plans de mise en œuvre de Papua LNG. Les autorités envoient ainsi un signal fort de leur détermination à voir ce projet majeur se concrétiser. Par sa proximité avec les marchés GNL en Asie, Papua LNG est une force dans notre portefeuille d'actifs et je confirme que nous allons consacrer toutes les ressources nécessaires à son succès. "



Le Vice Premier Ministre a déclaré : " Il était très important pour notre gouvernement de rencontrer le Président-directeur général de Total et les autorités françaises afin de souligner l'importance de Papua LNG pour notre nation et de réaffirmer notre soutien plein et entier à ce projet. Je suis satisfait de cette rencontre dont il ressort un plan de mise en œuvre clair. "

Le projet Papua LNG aura pour objet la production des deux champs gazifères Elk et Antelope découverts sur le bloc PRL-15 et dont la phase d'appréciation s'est achevée en 2017. Le gaz produit par ces deux champs sera transporté via un pipeline offshore de 320 kilomètres jusqu'à Caution Bay où il sera liquéfié dans deux trains de liquéfaction à construire, d'une capacité totale de 5,6 Mt/an. Ces trains seront intégrés aux installations de liquéfaction existantes de l'usine de PNG LNG à Caution Bay.



Total et les autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée s'engagent à coopérer en vue de la valeur dans le pays et d'une mise en œuvre exemplaire du projet Papua LNG, avec une attention toute particulière à la biodiversité, aux enjeux environnementaux et aux droits des populations locales.

Total est opérateur des gisements à terre d'Elk et Antelope et le principal actionnaire du permis PRL-15 avec une participation de 31,1 %, aux côtés d'ExxonMobil (28,7 %) et Oil Search (17,7 %), après exercice par l'État de son droit d'entrée à hauteur de 22,5 %.