Total refuse de geler ses paiements à la junte militaire du Myanmar, responsable du coup d'Etat. Le français déclare vouloir respecter la loi et ne pas mettre en danger le personnel local. Il n’arrêtera pas non plus la production de son champ gazier offshore de Yadana, qui produit de l'électricité pour des millions de personnes à Yangon, la plus grande ville du Myanmar.

