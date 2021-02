l



TOTAL (+2,02% à 37,13 euros)



Le groupe pétrolier bénéficie de la bonne orientation des cours du pétrole. A la mi-journée, le baril de Brent progresse de 0,71% à plus de 64 dollars. L'action Total gagne plus de 7% sur une semaine et près de 6% depuis le début de l'année.