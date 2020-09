TOTAL : quitte le bassin de Foz do Amazonas au Brésil

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total a annoncé avoir conclu un accord avec Petrobras, le 24 septembre dernier, afin de lui transférer sa participation de cinq blocs d'exploration situés dans le bassin de Foz do Amazonas, à 120 kilomètres au large du Brésil. Le groupe français a précisé que la clôture de la transaction est soumise aux droits de préemption des partenaires dans les blocs et aux approbations réglementaires standards.Ces blocs sont référencés FZA-M-57, FZA-M-86, FZA-M-88, FZA-M-125 et FZA-M-127.