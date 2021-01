TOTAL : réalise un investissement majeur dans le solaire en Inde

Total a franchi une nouvelle étape majeure de son entreprise de "décarbonation". La compagnie pétrolière française a acquis en Inde 20% du plus grand projet de site solaire au monde pour 2,5 milliards de dollars. Total a acheté cette participation minoritaire dans Adani Green Energy Limited (AGEL) auprès du groupe Adani. Cette transaction marque le renforcement du partenariat entre le plus grand conglomérat privé indien dans le domaine de l'énergie et des infrastructures et Total dans les domaines de la transition énergétique et de l'énergie verte en Inde.



Cette prise de participation dans AGEL est une nouvelle étape dans cette alliance stratégique qui couvre les investissements dans les terminaux GNL, la distribution de gaz et les renouvelables en Inde.



Il s'inscrit dans l'engagement, tant d'Adani que de Total, d'être des acteurs majeurs de l'économie durable et d'aider l'Inde dans son plan de développement des énergies renouvelables.



En 2018, Total et Adani se sont lancés dans un partenariat dans le domaine de l'énergie, concrétisé pour Total par une prise de participation dans Adani Gas Limited pour la distribution de gaz en Inde avec les investissements associés dans les terminaux de GNL et la commercialisation du gaz.



Dans le cadre de ce partenariat, il était convenu que Total et Adani élargissent leur alliance à l'ensemble des énergies renouvelables. Ainsi Total et Adani se sont mis d'accord pour que Total acquiert une participation de 50% dans un portefeuille solaire en opération de 2,35 GWac détenu par AGEL et cette participation de 20% dans cette société. Avec cette participation minoritaire de 20% dans AGEL, Total disposera d'un siège au conseil d'administration de cette société.



Preuve que la révolution verte de Total est en marche, le groupe a, en parallèle, cédé sa participation de 10 % dans le permis Oil Mining Lease (OML) 17 à une société nigériane pour180 millions de dollars, dont environ 150 millions de dollars ont été payés à la clôture de la transaction et le solde faisant l'objet de paiements différés.



AGEL, lancée en 2015 avec le plus grand projet de site solaire au monde situé à Kamuthi, Tamil Nadu (648 MW) est devenu le premier développeur solaire au monde. Aujourd'hui, AGEL dispose d'une capacité de renouvelables contractée de plus de 14,6 GW dont 3 GW en opération, 3 GW en construction et 8,6 GW en développement. AGEL a pour objectif d'atteindre 25 GW de capacité de génération électrique à partir de renouvelables en 2025.



Le partenariat avec AGEL dans les renouvelables en Inde contribuera à l'atteinte par Total de son objectif de 35 GWp de capacités brutes de renouvelables en 2025 et de croissance de 10 GWp par an au-delà.